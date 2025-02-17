EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Семилетний мальчик едва не утонул в бассейне в присутствии тренера

12:16 17.02.2025

В московском бассейне едва не утонул семилетний мальчик. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале столичного управления Следственного комитета.

«16 февраля 2025 года <…> мальчик, находясь в бассейне, не смог самостоятельно выбраться из него и получил телесные повреждения. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь»,  — говорится в нем. В ведомстве также сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Мешок в кустах
Мешок в кустах
В пластиковом пакете в лесопарке нашли сожженное тело женщины. Убийцу поймали лишь много лет спустя благодаря семейной ссоре
Криминал9 минут чтения

В свою очередь, телеграм-канал Mash без указания источников опубликовал подробности и видео инцидента, снятое камерой видеонаблюдения в бассейне. По данным канала, речь идет о столичном спорткомплексе «Надежда». На кадрах несколько детей, находясь в бассейне общаются с тренером, стоящим рядом с ним на бортике. В какой-то момент он отворачивается и уходит в дальний конец помещения, глядя в телефон. В этот момент один из детей с головой погружается в воду. В течение следующей минуты с лишним он продолжает находиться под водой, пока тренер ходит вдоль бортика, все так же смотря в телефон.

Я работала в реабилитационном центре, где пытали людей
Я работала в реабилитационном центре, где пытали людей
Я не смогла с этим мириться. Теперь я получаю угрозы, и мне не выплатили зарплату за несколько месяцев
Общество17 минут чтения

В конце-концов тонущего мальчика замечает один из взрослых мужчин, также плавающих в том же бассейне. Он достает ребенка из воды и передает тренеру, который начинает трясти мальчика, вероятно, пытаясь вытряхнуть воду из легких. Как пишет Mash, позже тренер, которого зовут Василий О., отнес мальчика к медсестре. Та вызвала «скорую помощь» и мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Стал ли тренер, в присутствии которого едва не погиб ребенок, фигурантом возбужденного уголовного дела — не сообщается. При этом в столичном СК уточнили, что инцидент якобы произошел уже после завершения занятия.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования