Семилетний мальчик едва не утонул в бассейне в присутствии тренера

В московском бассейне едва не утонул семилетний мальчик. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале столичного управления Следственного комитета.

«16 февраля 2025 года <…> мальчик, находясь в бассейне, не смог самостоятельно выбраться из него и получил телесные повреждения. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в нем. В ведомстве также сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

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В свою очередь, телеграм-канал Mash без указания источников опубликовал подробности и видео инцидента, снятое камерой видеонаблюдения в бассейне. По данным канала, речь идет о столичном спорткомплексе «Надежда». На кадрах несколько детей, находясь в бассейне общаются с тренером, стоящим рядом с ним на бортике. В какой-то момент он отворачивается и уходит в дальний конец помещения, глядя в телефон. В этот момент один из детей с головой погружается в воду. В течение следующей минуты с лишним он продолжает находиться под водой, пока тренер ходит вдоль бортика, все так же смотря в телефон.

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В конце-концов тонущего мальчика замечает один из взрослых мужчин, также плавающих в том же бассейне. Он достает ребенка из воды и передает тренеру, который начинает трясти мальчика, вероятно, пытаясь вытряхнуть воду из легких. Как пишет Mash, позже тренер, которого зовут Василий О., отнес мальчика к медсестре. Та вызвала «скорую помощь» и мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стал ли тренер, в присутствии которого едва не погиб ребенок, фигурантом возбужденного уголовного дела — не сообщается. При этом в столичном СК уточнили, что инцидент якобы произошел уже после завершения занятия.