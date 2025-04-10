Юра Борисов подписал контракт с известным голливудским агентством

Номинированный на «Оскар» за роль второго плана в фильма «Анора» актер Юра Борисов заключил контракт с известным голливудским агентством United Talent Agency (UTA). Об этом сообщает журнал Variety. Отмечается, что агентство будет представлять интересы Борисова «во всех областях».

UTA также представляет интересы Джонни Деппа, Харрисона Форда, Тимоти Шаламе, Синтии Эриво, Майки Мэдисон, Бенедикта Камбербэтча, Меган Фокс, Брук Шилдс, Вигго Мортенсена и других актеров. В то же время, отмечает Variety, Борисов продолжит сотрудничать и с другими агентствами: ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

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Журнал отмечает, что Борисов был первым актером, к которому обратился Шон Бейкер, режиссер «Аноры», еще до того, как был закончен сценарий фильма. Variety пишет, что Бейкер впечатлился ролью актера в фильме «Купе номер 6», который получил Гран-при Каннского кинофестиваля 2021 года и принес Борисову номинацию на Европейскую кинопремию за лучшую мужскую роль.

«Он посмотрел фильм в Каннах и примерно через год позвонил мне и сказал, что мы должны сделать его следующий фильм вместе», — рассказал Борисов.

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Ранее «Кинопоиск» подсчитал, что Юра Борисов побил прошлогодний рекорд и стал самым популярным актером онлайн-кинотеатра — его страницу пользователи просмотрели более 1,1 миллиона раз только за первые три месяца 2025 года, тогда как самый популярный актера прошлого года Никита Кологривый собрал меньшее число просмотров за весь год.

«Анора» принесла Борисову международное признание, пишет Variety. Среди других его работ — фильм «Капитан Волконогов бежал», номинированный на премию «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля 2021 года, и «Анна К», единственный оригинальный российский сериал Netflix, в котором Борисов сыграл Левина.