Южнокореец чуть не зарезал назвавшего его китайцем делового партнера

Жителя Южной Кореи приговорили к тюремному заключению за покушение на делового партнера, который во время ссоры назвал его китайцем. Инцидент демонстрирует сохраняющуюся в стране напряженность, связанную с национальной идентичностью, пишет газета South China Morning Post.

Согласно судебным документам, покушение на убийство произошло в доме осужденного 15 сентября 2024 года. В тот день во время застолья осужденный сказал своему деловому партнеру, которому он продавал запчасти для мотоциклов, что товары на китайских онлайн-площадках обходятся дешевле, чем в других местах. В ответ пострадавший начал критиковать соседнюю страну и назвал мужчину китайцем.

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Мужчины долго спорили, однако в какой-то момент осужденный достал нож и порезал шею своему деловому партнеру. Пострадавшему удалось убежать и запереться в комнате. Нападающего арестовали.

Во время заседания в суде Северного округа Сеула мужчина заявил, что не имел намерений убивать своего делового партнера. Он утверждал, что был «пьян и не в своем уме». Однако судьи усомнились в его показаниях, отметив, что он ясно помнит детали произошедшего, включая разговор с пострадавшим.

Также суд обратил внимание на то, что мужчина нанес пострадавшему ножевое ранение, что противоречит его утверждению о якобы отсутствии намерения лишить делового партнера жизни.

1 апреля суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и приговорил его к трем годам и шести месяцам тюремного заключения.

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По данным The Korea Herald, Южная Корея относится к числу моноэтничных стран — корейцы составляют абсолютное большинство населения. Отмечается, что в этой стране назвать кого-то представителем другого этноса считается серьезным оскорблением. Многие корейцы с детства учатся тому, что этническая однородность — это предмет национальной гордости.

