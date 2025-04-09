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Криминал

Мужчину арестовали за поджог партнерши

2 минуты чтения 21:27

В Кемеровской области суд отправил под арест жителя Новокузнецка, которого обвиняют в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью, из-за того, что он поджег свою сожительницу. Об этом сообщается в телеграм-канале кемеровского управления Следственного комитета.

В пресс-релизе сказано, что инцидент произошел 5 апреля этого года. Тогда между сожителями, имена которых в СК не называли, произошел конфликт «на почве личных неприязненных отношений». «Фигурант облил женщину из имевшегося при себе флакона легковоспламеняющейся жидкостью, после этого поджег потерпевшую с использованием зажигалки», — заявили в СК. 

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После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении, однако правоохранители смогли его найти. Женщина сообщила о случившемся своей дочери, которая вызвала бригаду скорой помощи и полицию. Потерпевшую доставили в больницу с ожогами, врачи оценили ее состояние как тяжелое.

В свою очередь, телеграм-канал Shot пишет, что мужчину зовут Сергей, ему 43 года. «Медиазона» уточнила, что речь идет о Сергее Бабине. По данным Shot, россиянину «не понравилось, что женщина вечером выносила ему мозг». Она получила ожоги 20% тела и верхних дыхательных путей, а также сильные ожоги лица и рук, поскольку пыталась потушить на себе огонь. В больнице, как пишет телеграм-канал, она находится без сознания.

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Ранее сообщалось, что во Владивостоке трое подростков напали на прохожего «из личных неприязненных отношений», нанесли ему несколько ударов ножом и подожгли. Мужчина выжил, а против подростков завели уголовное дело о покушении на убийство группой лиц и отправили под домашний арест.

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