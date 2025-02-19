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Политика

Южная Корея предложила убежище воюющим на стороне России солдатам Северной Кореи

18:09 19.02.2025

Северокорейские солдаты могут переехать в Южную Корею, если сами этого захотят, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны. Один из солдат, находящийся в украинском плену, уже высказал желание запросить у Сеула политическое убежище.

МИД Южной Кореи отметил: «Северокорейские солдаты являются нашими гражданами в соответствии с Конституцией, и уважение свободы воли человека соответствует международному праву и обычаям». Также корейские чиновники заявили, что передали свою готовность принимать солдат из КНДР украинским чиновникам.

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Позиция Южной Кореи также состоит в том, что военнопленных из КНДР «нельзя отправлять против их воли туда, где существует угроза преследования» — по замечанию Bloomberg, это может быть ответом на заявление властей Украины о возможности обмена северокорейских солдат на пленных украинцев.

На данный момент известно лишь о двух солдатах из КНДР, находящихся в украинском плену после участия в боях на стороне российских войск. Как сообщает BBC, служба безопасности Украины и президент страны Владимир Зеленский ранее публиковали информацию о поддельном военном билете одного из них, он был выдан на жителя Тывы.

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В октябре 2024 года министерство обороны США оценивало численность группировки северокорейских войск, отправленных в Россию, в десять тысяч человек. Газета The New York Times в конце января этого года со ссылкой на источники среди американских и украинских чиновников сообщала, что войска КНДР несут высокие потери из-за неслаженности их действий с российскими подразделениями.

Власти России и КНДР официально не признают отправку северокорейских войск в Россию для участия в боевых действиях. Владимир Путин подтверждал «серьезное отношение к договоренностям» со стороны Северной Кореи, а глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявляла лишь «о помощи российской армии и российскому народу» без уточнения, в чем она заключается.

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