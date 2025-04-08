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Политика

Эксперты оценили вероятность мира в Украине

2 минуты чтения 17:39

Вероятность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной снизилась на 6% по сравнению с прогнозами в феврале и составила 70%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на записку для клиентов инвестбанка Goldman Sachs.

По данным аналитиков, вероятность достижения мира между странами после избрания Дональда Трампа президентом США выросла на 20 процентных пунктов, о чем свидетельствует ценообразование облигаций. Однако, по оценкам Goldman Sachs, на данный момент вероятность урегулирования конфликта немного снизилась по сравнению с февралем, когда она достигала пика в 76%.

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«Наше моделирование предполагает, что текущая рыночная оценка вероятности мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до около 70% в настоящее время», — говорится в документе. 

В феврале инвестиционный банк JPMorgan также оценил вероятность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной почти в 70%. Сообщалось, что в перспективе соглашение о прекращении огня приведет к снижению цен на газ в Европе, так как даст возможность снова покупать российский газ без ограничений. Больше всего от этого выиграют Венгрия и Турция, сообщали аналитики.

Прогноз инвестбанка был опубликован после первого телефонного разговора между Трампом и Путиным. После второго разговора, который состоялся 18 марта, Кремль сообщил, что Россия прекратит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Также было заявлено, что Россия согласится на 30-дневное перемирие при условии, что Украина остановит мобилизацию, а иностранные партнеры Киева прекратят поставки оружия.

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Накануне Трамп потребовал от России прекратить бомбардировки Украины и заявил, что ему «это не нравится». До этого американский президент пригрозил введением вторичных санкций на российскую нефть, если посчитает, что перемирие в Украине не удастся заключить по вине российской стороны.

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