Волонтеры спасли дрейфовавшего почти неделю на льдине пса

В Нижневартовске волонтеры спасли пса по кличке Черныш, который почти неделю в одиночестве бродил по льду реки Обь. О спасении Черныша рассказал телеканал N1.

По данным телеканала, в начале апреля местные жители заметили черного пса, прогуливающегося в одиночестве на льду в конце набережной. Жители не совсем понимали, нуждалось ли животное в спасении и есть ли у него хозяева — на нем не было ни ошейника ни бирки чипирования. Выбраться самостоятельно животное могло в районе причала, храма или РЭБ флота, сообщал телеканал.

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Один из местных жителей Евгений Михеев рассказал телеканалу, что вместе с вартовчанами приходил покормить пса пока тот находился у берега. По его словам, животное каким-то образом перебралось через полынью и теперь разгуливает на противоположном берегу.

4 апреля телеканал сообщил, что собака лежит на льду и почти не двигается. Спасатели совместно с волонтерами развернули спасательную операцию и прибыли на другой конец берега реки. Собаку в тот день поймать не удалось — при звуке моторной лодки она сразу убегала.

Спасти Черныша смогли 7 апреля после того, как собака попала в само-захлопывающуюся клетку, которую соорудили волонтеры. Черныша погрузили на судно и доставили на берег.

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Накануне телеграм-канал «ЧП Магадан» сообщил, что магаданский рыбак уже третьи сутки безуспешно пытается вернуть свой внедорожник Nissan X-Trail, унесенный льдиной в открытое море. 5 апреля мэрия Магадана рассказала, что всего на льдинах находилось около 500 автомобилей, к концу дня осталось примерно 30.

Несмотря на предупреждение МЧС об опасности выхода на лед, сотни человек отправились на рыбалку. В субботу около полудня в бухте Гертнера ветер и волны начали ломать лед, однако часть рыбаков осталась на дрейфующих льдинах.

Отмечалось, что 30 последних рыбаков удалось эвакуировать с дрейфующих льдин за двое суток. Однако сколько имущества, включая автомобили, осталось на льду, до сих пор неизвестно. Телеграм-канал писал, что некоторые рыбаки отказывались возвращаться без улова.

