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Новости

Россияне оценили свою эффективность на работе

2 минуты чтения 12:49

Большинство россиян считают себя эффективными на работе, 42 процента из них уверены, что справляются с рабочими обязанностями лучше своих коллег, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Лишь два процента опрошенных признались, что считают свою работу неэффективной, еще четыре процента согласились, что их рабочие показатели отстают от средних, сославшись на трудности с управлением временем и приоритетами.

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Исследование проводилось с 31 марта по 3 апреля 2025 года, в нем приняли участие люди из всех регионов России, всего их оказалось 3,5 тысячи. Почти половина опрошенных оценивают свою эффективность по собственным внутренним ощущениям и утверждают, что «просто видят результаты хорошей работы».

От коллег или руководителя обратную связь для оценки своей работы предпочитают получать чуть более четверти российских работников. В сумме же эффективными на работе себя считают 70 процентов россиян.

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Ранее СМИ сообщали, что более половины россиян назвали идеальным начальником мужчину, так ответил каждый шестой опрошенный. Мужчин-руководителей также чаще выбирали в качестве объекта восхищения — 33 процента против 12 для занимающих высокие посты женщин.

Опрошенные практически не разделились во взглядах на идеальный возраст руководителя. С возрастом работника названное количество лет начальника отличается лишь на 3-4 года для каждой из категорий, но все равно остается в промежутке от 40 до 50 лет. Лишь сотрудники старше 50 лет отмечают, что предпочли бы руководителя, который был бы чуть младше их самих.

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