Более половины россиян назвали идеальным начальником мужчину

В России каждый шестой из десяти опрошенных считает идеальным руководителем мужчину и лишь каждый пятый предпочел бы видеть на этой должности женщину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

Сообщается, что в опросе приняли участие семь тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющих опыт работы в качестве подчиненного. Исследование SuperJob проводилось с 1 по 31 марта.

Так, на вопрос о гендерной принадлежности «лучшего в жизни начальника», 6 из 10 россиян назвали таковым мужчину. Каждый пятый (20%) заявил, что идеальным руководителем для них была женщина.

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Согласно опросу, россиянки чаще восхищаются женщинами в роли руководителя, чем мужчины — 33% против 12%. Каждый пятый респондент ответил, что у него нет четкого мнения по этому вопросу.

Россиян также спросили, имеет ли для них значение возраст их начальника на работе. Выяснилось, что молодые специалисты в возрасте до 24 лет предпочитают быть подчиненным у сорокалетних начальников. Работники от 25 до 35 лет назвали идеальным 43-летнего руководителя. У подчиненных в возрасте от 35 до 45 лет лучшие рабочие отношения складываются с руководителями 45–46 лет. При этом пять лет назад россияне старше 35 лет чаще считали идеальными начальниками своих сверстников, а теперь — более старших управленцев.

Сообщается, что после 50 лет работники лучше ладят с руководителями чуть младше по возрасту.

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В 2024 году россияне заявляли, что идеальным руководителем считается прогрессивный и современный человек, который ведет здоровый образ жизни и открыто общается с коллегами. По данным опроса Премии в области построения сильных команд Team Awards, большинство работников считает, что идеальный босс делает работу наравне с остальными.

Эксперты также выяснили, что 30% россиян категорически не приемлют угрозы лишением заработной платы со стороны руководителя. Еще 28% не терпят, когда начальник не берет на себя ответственность, а 27% — когда он повышает голос на подчиненных.

