Жильцы дома пожаловались на избившего свою собаку соседа

В Санкт-Петербурге мужчина выгуливал свою собаку и несколько раз избил после того, как она порадовалась встрече с двумя другими, чужими собаками, лаяла и прыгала вокруг. Жильцы многоквартирного дома поделились с изданием «Фонтанка» записью камеры домофона, на которую попало избиение животного.

Инцидент произошел поздно вечером понедельника, 7 апреля, во дворе дома по проспекту Культуры в Калининском районе на северо-восточной окраине города, уточнило издание.

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Судя по записи камеры домофона, мужчина вышел гулять во двор с маленькой черной собакой. Та привлекла внимание более крупного белого пса, который начал к ней приставать. Хозяин белого пса оттащил его за поводок, а черная собака была без поводка — его держал в руке вышедший с ней гулять мужчина. «Стой, стой, Рич», — слышно, как говорит один из владельцев собак.

Затем в кадре появляется третья, маленькая пятнистая собака со своей хозяйкой. Черная собачка начинает прыгать вокруг, хозяйка пытается отстраниться. Мужчина берет свою черную собаку за ошейник и приподнимает в воздух, а потом несколько раз бьет в район головы и шеи. Собака падает на землю, а мужчина продолжает наносить удары кулаком, слышен жалобный писк животного.

После наказания мужчина надевает на ошейник поводок, собака пару раз лает, хозяин снова бьет ее рукой. На следующем отрывке записи видно, как тот же мужчина что-то говорит животному и еще несколько раз бьет рукой. Затем собака встает и покорно на поводке идет за мужчиной.

Журналисты «Фонтанки» сообщили, что жильцы дома прислали в редакцию запись камеры с намерением найти жестоко обращавшегося с питомцем мужчину.

Несколько дней назад в Уфе мужчина избил свою собаку в лифте многоквартирного дома. Хозяин загнал питомца в кабину подъемника пинками и там продолжил избивать, показала камера наблюдения. Жильцы дома рассказывали, что выяснили домашний адрес мужчины и собирались сообщить на него в полицию.