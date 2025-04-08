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Общество

Жильцы дома пожаловались на избившего свою собаку соседа

2 минуты чтения 15:46 | Обновлено: 15:47

В Санкт-Петербурге мужчина выгуливал свою собаку и несколько раз избил после того, как она порадовалась встрече с двумя другими, чужими собаками, лаяла и прыгала вокруг. Жильцы многоквартирного дома поделились с изданием «Фонтанка» записью камеры домофона, на которую попало избиение животного.

Инцидент произошел поздно вечером понедельника, 7 апреля, во дворе дома по проспекту Культуры в Калининском районе на северо-восточной окраине города, уточнило издание.

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Судя по записи камеры домофона, мужчина вышел гулять во двор с маленькой черной собакой. Та привлекла внимание более крупного белого пса, который начал к ней приставать. Хозяин белого пса оттащил его за поводок, а черная собака была без поводка — его держал в руке вышедший с ней гулять мужчина. «Стой, стой, Рич», — слышно, как говорит один из владельцев собак.

Затем в кадре появляется третья, маленькая пятнистая собака со своей хозяйкой. Черная собачка начинает прыгать вокруг, хозяйка пытается отстраниться. Мужчина берет свою черную собаку за ошейник и приподнимает в воздух, а потом несколько раз бьет в район головы и шеи. Собака падает на землю, а мужчина продолжает наносить удары кулаком, слышен жалобный писк животного.

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После наказания мужчина надевает на ошейник поводок, собака пару раз лает, хозяин снова бьет ее рукой. На следующем отрывке записи видно, как тот же мужчина что-то говорит животному и еще несколько раз бьет рукой. Затем собака встает и покорно на поводке идет за мужчиной.

Журналисты «Фонтанки» сообщили, что жильцы дома прислали в редакцию запись камеры с намерением найти жестоко обращавшегося с питомцем мужчину.

Несколько дней назад в Уфе мужчина избил свою собаку в лифте многоквартирного дома. Хозяин загнал питомца в кабину подъемника пинками и там продолжил избивать, показала камера наблюдения. Жильцы дома рассказывали, что выяснили домашний адрес мужчины и собирались сообщить на него в полицию.

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