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Общество

Российским школьникам показали фильм с рассуждающими о смерти эмбрионами

2 минуты чтения 16:25 | Обновлено: 16:34

В России прошли премьерные показы короткометражного фильма об абортах «Выбор», на просмотр которого отправили школьников и студентов из семи регионов. На это обратило внимание издание «Верстка».

Сообщается, что фильм был снят при поддержке Минсоцразвития Новосибирской области и новосибирской епархии РПЦ. Премьеру «Выбора» показали ученикам старших классов, а также студентам колледжей и вузов из Новосибирской, Курской, Белгородской, Мурманской областей, Карелии, Алтайского и Ставропольского края.

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По сюжету картины, молодая семья, воспитывающая одного ребенка, решает прервать вторую беременность и отправляется в абортарий. Главный герой — эмбрион, который находится в утробе матери, «слышит все разговоры родителей и находится в ужасе от их решения». В абортарии ожидают очереди и другие беременные женщины — так между эмбрионами завязывается диалог.

По данным издания, голоса эмбрионов в короткометражном фильме озвучивают дети. Все они признаются в любви родителям, говорят о том, что их «приносят в жертву» и размышляют об ощущениях, которые они будут испытывать во время прерывания беременности, пишет «Верстка».

По итогу эмбрион в утробе главной героини переубеждает женщину прервать беременность, выкрикивая слово «мама».  

Несмотря на то, что фильм имеет возрастные ограничения 16+, бесплатный сеанс могут посмотреть все желающие, отмечает издание. Сообщается, что режиссером и сценаристом киноленты стал 49-летний лидер сибирской музыкальной поп-группы «Ночной патруль» и член «Совета отцов» при губернаторе Новосибирской области Павел Шубин.

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