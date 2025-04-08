Россиянка оставила свою 6-месячную дочь в сугробе

В поселке Горный Хабаровского края местная жительница оставила свою шестимесячную дочь в сугробе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Прокуратура Солнечного района организовала проверку на основании размещенной в сети интернет информации об оставлении матерью 6-месячной девочки в сугробе на территории поселка Горный. В настоящее время ребенок находится в специализированной организации для детей, ее жизни ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.
Там также добавили, что на иждивении женщины также находится ее малолетний сын. На данный момент решается вопрос об изъятии ребенка из семьи. Его планируют передать в социальное учреждение.
«За ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП», — говорится в сообщении прокуратуры.
Днем во вторник, когда женщина оставила ребенка в сугробе, температура воздуха в поселке была около 9 градусов тепла и дул легкий восточный ветер, пишет РИА «Новости» со ссылкой на синоптиков.
Накануне стало известно, что в Карачаево-Черкесии вынесли приговор жительнице села Счастливое, которая оставила новорожденного ребенка под забором одного из домов. Свой поступок она объяснила тем, что опасалась «опорочить свою честь, а также честь и достоинство своей семьи».
В пресс-релизе суда говорилось, что в августе прошлого года женщина родила у себя дома внебрачного ребенка и не стала обращаться к врачам. Вместо этого она, завернула младенца в полотенце и оставила у дома другой семьи.