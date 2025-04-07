Региональное ограничение продаж алкоголя привело к расцвету черного рынка

За первый месяц действия ограничения торговли алкоголем до двух часов по будням в Вологодской области сформировался черный рынок — водку, коньяк и пиво продают нелегально в несколько раз дороже, пишет «Коммерсантъ». Подпольными продавцами стали таксисты, рассказал корреспондент издания.

С 1 марта алкоголь в регионе можно купить с 12:00 до 14:00 по будням и с 8:00 до 23:00 по выходным. Кроме того, полностью запрещена розничная торговля алкоголем по дням из специального списка праздничных и дней «проведения выпускных мероприятий в школах». Это самые строгие ограничения за исключением Чечни, где торговля алкоголем разрешена с 8:00 до 10:00 в любые дни.

Запрет свободной продажи алкоголя стал одной из первых инициатив избранного осенью губернатора Вологодской области Григория Филимонова, пишет «Коммерсантъ». Ограничения распространяются на магазины и точки общепита во дворах и на первых этажах многоквартирных домов.

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Вологодские таксисты в любое время суток имеют запас алкогольных напитков в багажнике, сообщили корреспонденту местные жители. Чтобы водитель понял заказ правильно, в комментариях к заказу следует написать, например, «нужна водка». Приехавший по такому вызову водитель продал журналисту бутылку водки объемом поллитра вдвое дороже, чем в магазине.

«Таксисты просто озолотились! У каждого в машине свой запасик небольшой. Вызову такси на вокзал — он недовольный такой: »В багажнике места нет, ставь в салоне». А почему? Потому что в багажнике у него полный набор, чего изволите», — рассказал корреспонденту один из жителей Вологды.

В магазинах и точках продажи алкоголя на розлив его могут продать нелегально по более высокой цене. Местный житель сказал корреспонденту, что бутылка водки может стоить 800 рублей. Журналист сумели купить в Вологде нелегально водку «Пять озер» по 399,9 рублей за 0,25 литра при магазинной цене в 199,9 рублей, а водку «Родные озера» — по 700 рублей за поллитра при розничной стоимости 349 рублей.

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Коньяк «Киновский» трехлетней выдержки обошелся корреспонденту в 699,9 рублей за 0,25 литра при магазинной цене 389,9 рублей за тот же объем. Близко к розничной цене нелегально продаются пиво и настойка боярышника, пишет «Коммерсантъ». По словам местных жителей, в аптеках можно круглосуточно купить спиртовые настойки «15 или 18 сортов, <…> хоть морошка, хоть клюква».

«Получается, какой-то начальник решает, как нам с мужем нужно жить. И это не единственный запрет — ведь в области теперь есть закон об абортах. Такая же попытка лезть в частную жизнь людей», — заявила корреспонденту «Коммерсанта» покупательница магазина «Красное и Белое».

Вологодская область вошла в топ-10 регионов России с самыми высокими продажами алкоголя, за исключением водки, на душу населения. За прошлый год на жителя региона пришлось 4,9 литра напитков неводочного сегмента. Водки за прошлый год в Вологодской области было продано 8,9 литров на человека. Регион вошел в первую десятку субъектов Федерации по потреблению этого крепкого напитка.