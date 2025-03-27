Названы самые пьющие регионы России

В России в 2024 году выросли продажи пива, сидра и крепких алкогольных напитков, за исключением водки. Среди лидеров регионов, чаще употребляющих эти напитки, значатся Карелия и Хакасия, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «РБК Вино».

По данным аналитиков, в России ежегодно растут продажи алкогольных напитков неводочного сегмента: коньяк, ликеро-водочные изделия, виски, ром, джин, текила и другие. Сообщается, что в 2024 году их продажи выросли на 10,2%, до 3,2 литра в год на душу населения. Это рекордное значение за последние восемь лет, говорится в исследовании.

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Чаще всего эти крепкие алкогольные напитки покупали жители северных регионов. В Карелии и Мурманской области продажи вдвое превысили среднероссийский уровень — 6,5 и 6,1 литра на душу населения. Высокий спрос также зафиксирован в Ленинградской (5,2 литра), Московской (5,1 литра) и Архангельской (5 литров) областях. В топ-10 вошли Вологодская область (4,9 литра), Республика Коми (4,7 литра), Камчатский край (4,6 литра), Сахалинская и Тверская области (по 4,5 литра).

Самые низкие продажи крепкого алкоголя, кроме водки, были зафиксированы преимущественно на Северном Кавказе.

В 2024 году продажи пива и сидра тоже обновили восьмилетний рекорд, составив 57,7 литра на человека, что на 8% выше, чем годом ранее, говорится в исследовании. Больше всего пива в прошлом году продавалось в Хакасии — 91,6 литра. По словам аналитиков, это означает, что среднестатистический житель этой сибирской республики приобрел пива в 1,5 раза больше, чем средний россиянин.

Далее следуют Сахалинская область (90,8 литра на душу), Ненецкий автономный округ (90,3 литра), Мурманская область (88,9 литра), Республика Коми (86,5 литра), Еврейская автономная область (85,7 литра), Свердловская область (85,2 литра), Кировская и Амурская области (по 83,9 литра) и Камчатский край (81,5 литра).

Наименьшие продажи пива были зафиксированы в Ингушетии — 0,6 литра на человека.

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В исследовании говорится, что водка остается самым популярным спиртным в России. Сообщается, что на нее приходится 62% продаж всего крепкого алкоголя. В 2024 году средний россиянин потребил 5,3 литра водки, и этот показатель остается стабильным уже три года подряд.

Лучше всего водка продавалась в прошлом году на Дальнем Востоке и на Севере. Лидерами по продажам стали Сахалин и Чукотка, где потребление составило 11,8 и 11,7 литра на человека соответственно. Меньше всего водку покупали жители Северо-Кавказского региона.

