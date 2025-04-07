Россияне стали больше откладывать на счета в банках

С начала года средний размер банковского вклада россиян вырос на 19%, до 413 686 рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на маркетплейс «Финуслуги». Самый высокий рост сбережений на накопительных счетах в банках аналитики маркетплейса обнаружили у жителей Калининградской области — 427 961 рублей. Это на 31% по сравнению с январем — мартом прошлого года.

Среди других регионов-участников первой пятерки «Финуслуги» назвали Пермский край, где размер вклада вырос в среднем на 21,6%, до 342 358 рублей, Челябинскую область с ростом на 21,5%, до 362 780 рублей, Волгоградскую область с 21,2% роста, до 379 969 рублей, а также Чувашию и Ростовскую область. Два последних региона показали одинаковый прирост в 20,1%, однако средний размер вклада отличается — 347 709 и 419 164 рублей соответственно.

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Меньше всего выросли вклады в Саратовской области — на 2,4%, до 380 835 рублей, сообщила газета. В Москве рост тоже оказался заметно ниже общероссийского — жители столицы хранят на депозитах в среднем 564 209 рублей, а размер вклада с начала года по конец марта увеличился на 10,4%.

«Финуслуги» в своем исследовании учитывали сбережения, сделанные с января по март в регионах, где количество вкладчиков превышает тысячу человек.

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В конце марта результаты исследования «Левада-центра» показали, что две трети семей не имеют никаких накоплений. Те россияне, у кого есть сбережения, сказали, что предпочитают хранить деньги на рублевых банковских вкладах, а также в наличных купюрах и недвижимости. При этом каждая вторая семья хотела бы накопить на жилье, отдых или автомобиль.

Доля семей, которые не делают сбережений, выросла за последние полгода на четыре процентных пункта, до 65%, показали результаты исследования «Левада-центра». Доля семей с накоплениями снизилась на три пункта, до 32%, сообщили специалисты негосударственной исследовательской организации.