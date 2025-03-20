Две трети россиян признались в отсутствии сбережений

Две трети российских семей не имеют никаких накоплений, показали результаты исследования, проведенного «Левада-Центром». Россияне, у которых есть сбережения, предпочитают держать деньги на рублевых банковских вкладах, в наличных купюрах и недвижимости. Каждая вторая семья хотела бы накопить на крупную покупку, чаще всего это жилье, отдых или автомобиль, сообщили специалисты негосударственной исследовательской организации.

Доля семей, которая призналась, что не делает сбережений, выросла за последние полгода на четыре процентных пункта, до 65%. Доля тех, у кого есть накопления, снизилась на три пункта, до 32%, остальные затруднились с ответом, рассказали авторы исследования.

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Женщины признаются в отсутствии накоплений чаще мужчин — 69% против 31%. Чаще других говорят об отсутствии сбережений люди старше 55 лет (70% всей этой категории), респонденты со средним образованием или образованием ниже среднего (75%), сельчане (69%) и опрошенные, которым денег едва хватает на еду (86%).

Кроме того, об отсутствии накоплений «Леваде-центру» сообщили 74% людей, не одобряющих деятельность Владимира Путина, и 71% тех, кто уверен, что дела в стране «идут по неверному пути».

Накопления чаще всего есть у молодежи возрастом до 24 лет (37% опрошенных в этой категории), у людей с высшим образованием (39%) и у россиян, способных позволить себе покупать товары длительного пользования (46%). Среди жителей отдельных регионов самой высокой доля имеющих сбережения оказалась среди москвичей, — у 33% всех столичных респондентов.

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Размер сбережений по сравнению с последним исследованием, которое проводилось в августе прошлого года, сократился, сообщил «Левада-центр». У 14% семей сбережения составляют меньше месячного дохода, и эта доля выросла за полгода на четыре процентных пункта. Сумма накоплений равна месячному доходу у почти трети опрошенных — рост также составил четыре пункта и достиг 29%. Только у 8% семей есть сбережения, которые равны доходу за год или превышают его, рассказали специалисты исследовательской организации.

«Левада-центр» сообщил, что опросил 1615 совершеннолетних россиян из 137 населенных пунктов 50 регионов. Опрос проходил в феврале этого года.