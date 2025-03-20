EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Две трети россиян признались в отсутствии сбережений

21:09 20.03.2025

Две трети российских семей не имеют никаких накоплений, показали результаты исследования, проведенного «Левада-Центром». Россияне, у которых есть сбережения, предпочитают держать деньги на рублевых банковских вкладах, в наличных купюрах и недвижимости. Каждая вторая семья хотела бы накопить на крупную покупку, чаще всего это жилье, отдых или автомобиль, сообщили специалисты негосударственной исследовательской организации.

Доля семей, которая призналась, что не делает сбережений, выросла за последние полгода на четыре процентных пункта, до 65%. Доля тех, у кого есть накопления, снизилась на три пункта, до 32%, остальные затруднились с ответом, рассказали авторы исследования.

Я купила дом в Португалии и очень довольна
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой
Общество15 минут чтения

Женщины признаются в отсутствии накоплений чаще мужчин — 69% против 31%. Чаще других говорят об отсутствии сбережений люди старше 55 лет (70% всей этой категории), респонденты со средним образованием или образованием ниже среднего (75%), сельчане (69%) и опрошенные, которым денег едва хватает на еду (86%).

Кроме того, об отсутствии накоплений «Леваде-центру» сообщили 74% людей, не одобряющих деятельность Владимира Путина, и 71% тех, кто уверен, что дела в стране «идут по неверному пути».

Накопления чаще всего есть у молодежи возрастом до 24 лет (37% опрошенных в этой категории), у людей с высшим образованием (39%) и у россиян, способных позволить себе покупать товары длительного пользования (46%). Среди жителей отдельных регионов самой высокой доля имеющих сбережения оказалась среди москвичей, — у 33% всех столичных респондентов.

Я уехала из России и стала таксисткой
Я уехала из России и стала таксисткой
Раньше я хорошо зарабатывала в айти, а теперь не всегда хватает на еду. Но я ни о чем не жалею
Общество9 минут чтения

Размер сбережений по сравнению с последним исследованием, которое проводилось в августе прошлого года, сократился, сообщил «Левада-центр». У 14% семей сбережения составляют меньше месячного дохода, и эта доля выросла за полгода на четыре процентных пункта. Сумма накоплений равна месячному доходу у почти трети опрошенных — рост также составил четыре пункта и достиг 29%. Только у 8% семей есть сбережения, которые равны доходу за год или превышают его, рассказали специалисты исследовательской организации.

«Левада-центр» сообщил, что опросил 1615 совершеннолетних россиян из 137 населенных пунктов 50 регионов. Опрос проходил в феврале этого года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Мир
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
10 минут чтения
Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Патриархат сокращает жизнь
Общество
Патриархат сокращает жизнь
Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире
10 минут чтения
Сестры из рыжего дома
Криминал
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
13 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования