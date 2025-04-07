EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

У состоящих в браке обнаружили повышенный риск развития деменции

2 минуты чтения 15:11 | Обновлено: 15:14

Состоящие в официальном браке люди могут быть подвержены более высокому риску развития деменции в пожилом возрасте, чем овдовевшие, разведенные или никогда не заключавшие брака, к такому выводу пришли ученые из США и Франции. Результаты их работы опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia, на публикацию обратило внимание научно-популярное издание N+1.

Выявленные учеными тенденции не зависят от возраста, пола, уровня образования, генетической предрасположенности и наличия депрессии. Исследователи обнаружили похожую тенденцию для болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Их не тошнит, не накрывает депрессия и не мучает тревожность. Вот в чем секрет
Общество7 минут чтения

Исследование проводилось с использованием данных Национального координационного центра по болезни Альцгеймера (NACC) США, ученые получили доступ к историям болезней почти 25 тысяч человек, их средний возраст составил почти 72 года. Срок наблюдения за респондентами в некоторых случаях достигал 18 лет.

По сравнению с состоящими в браке риск возникновения деменции у овдовевших оказался равен 0,73, у разведенных 0,66, а у никогда не заключавших брака — 0,6. Ученые также отметили, что состоящие в браке гораздо чаще получают профилактическую помощь, поскольку получают информацию о первых признаках заболевания от партнера в виде обратной связи или сами обращаются к специалистам при возникновении деменции у жены или или мужа.

Самая счастливая страна в мире
Самая счастливая страна в мире
Когда-то она была частью Российской империи, а теперь строит одну из самых успешных демократий
Мир9 минут чтения

Исследователи сообщают, что неженатые мужчины более подвержены риску деменции, чем незамужние женщины. Овдовевшие люди, по их мнению, чаще разведенных сталкиваются с деменцией, поскольку развод в некоторых случаях способен повысить уровень счастья и удовлетворенности жизнью, замедлив темпы снижения когнитивных способностей.

Ранее сообщалось, что вступление в брак втрое увеличивает риск ожирения у мужчин. В то же время повышения рисков ожирения у замужних женщин по сравнению с незамужними ученые не выявили.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я поставила черный протез глаза
Общество
Я поставила черный протез глаза
Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной»
00:01
Расследование всей жизни
Криминал
Расследование всей жизни
Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти
17:00 6 апреля
«Муза» Пушкина добилась симпатии императора, но умерла в бедности
Общество
«Муза» Пушкина добилась симпатии императора, но умерла в бедности
Она попала в неравный брак, ее называли «блудницей», но она пожертвовала всем ради счастья
00:01 6 апреля
«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью»
Общество
«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью»
Впервые на русском — эссе Олдоса Хаксли, автора антиутопии «О дивный новый мир»
17:00 5 апреля
Самая счастливая страна в мире
Мир
Самая счастливая страна в мире
Когда-то она была частью Российской империи, а теперь строит одну из самых успешных демократий
00:01 5 апреля
Оставшиеся в живых завидовали мертвым
Мир
Оставшиеся в живых завидовали мертвым
80 лет назад США сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Вот как это было
16:51 4 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования