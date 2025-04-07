У состоящих в браке обнаружили повышенный риск развития деменции

Состоящие в официальном браке люди могут быть подвержены более высокому риску развития деменции в пожилом возрасте, чем овдовевшие, разведенные или никогда не заключавшие брака, к такому выводу пришли ученые из США и Франции. Результаты их работы опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia, на публикацию обратило внимание научно-популярное издание N+1.

Выявленные учеными тенденции не зависят от возраста, пола, уровня образования, генетической предрасположенности и наличия депрессии. Исследователи обнаружили похожую тенденцию для болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

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Исследование проводилось с использованием данных Национального координационного центра по болезни Альцгеймера (NACC) США, ученые получили доступ к историям болезней почти 25 тысяч человек, их средний возраст составил почти 72 года. Срок наблюдения за респондентами в некоторых случаях достигал 18 лет.

По сравнению с состоящими в браке риск возникновения деменции у овдовевших оказался равен 0,73, у разведенных 0,66, а у никогда не заключавших брака — 0,6. Ученые также отметили, что состоящие в браке гораздо чаще получают профилактическую помощь, поскольку получают информацию о первых признаках заболевания от партнера в виде обратной связи или сами обращаются к специалистам при возникновении деменции у жены или или мужа.

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Исследователи сообщают, что неженатые мужчины более подвержены риску деменции, чем незамужние женщины. Овдовевшие люди, по их мнению, чаще разведенных сталкиваются с деменцией, поскольку развод в некоторых случаях способен повысить уровень счастья и удовлетворенности жизнью, замедлив темпы снижения когнитивных способностей.

Ранее сообщалось, что вступление в брак втрое увеличивает риск ожирения у мужчин. В то же время повышения рисков ожирения у замужних женщин по сравнению с незамужними ученые не выявили.