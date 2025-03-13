Брак втрое увеличивает риск ожирения у мужчин

Риск ожирения у женатых мужчин в несколько раз больше, чем у холостых. При этом брак никак не влияет на риски развития ожирения у женщин. Об этом, как пишет британская газета The Guardian, говорят результаты нового исследования, проведенного учеными из польского Национального института кардиологии в Варшаве.

В ходе работы исследователи изучили медицинские записи 2405 человек, средний возраст которых составляет 50 лет. Целью статистического анализа этих данных было установление связей между увеличением массы тела человека и его возрастом, семейным положением, психическим здоровьем, а также рядом других факторов.

Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно Общество 15 минут чтения

Результаты своей работы они представили на Европейском конгрессе по ожирению в испанской Малаге. В своем докладе авторы исследования сообщили, что вступление в брак повышает риск набора лишнего веса на 62% у мужчин и на 39% у женщин. При этом риски ожирения у женатых мужчин оказались в 3,2 раза выше, чем у холостых. В то же время повышения рисков ожирения у замужних женщин по сравнению с незамужними ученые не выявили.

В прошлом году похожее исследование провели ученые в Китае. В результате они выяснили, что индекс массы тела у мужчин стабильно увеличивается в течение первых пяти лет после вступления в брак. Исследователи объяснили это тем, что женатые мужчины потребляют больше калорий и менее физически активны, чем холостые.

Первый регион России лишил женщин права на аборт На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города Общество 8 минут чтения

Как отмечает Guardian, за последние 35 лет глобальные показатели ожирения более чем удвоились. Так, на данный момент в мире имеют лишний вес или страдают ожирением более 2,5 миллиарда взрослых и детей. При этом, согласно прогнозам ученых, к 2050 году иметь лишний вес или страдать ожирением будет более половины взрослого населения земного шара и около трети детей.