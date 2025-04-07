Насильников 16-летней девушки приговорили к срокам и избиению палками в Сингапуре

В Сингапуре двух мужчин приговорили к разным срокам тюремного заключения и ударам специальной палкой за изнасилование пьяной шестнадцатилетней девушки в общественном туалете. В прокуратуре изданию South China Morning Post сообщили, что к нападению может быть причастен третий мужчина.

Высокий суд Сингапура назначил 22-летнему Мухаммаду Исналли Давиду 12 ударов палкой и 12 с половиной лет тюрьмы, а 23-летнему Мухаммаду Аль-Амин Селамату 12 ударов палкой и десять с половиной лет тюрьмы. Оба мужчины признали себя виновными, уточнило издание.

Заместитель прокурора Тай Цзя Ен сообщил, что к суду может быть привлечен третий человек, 27-летний Раден Зульхусни Зулькифри.

Инцидент произошел 27 марта 2022 года. Вечером того дня Давид познакомился с шестнадцатилетней девушкой, которую взяла с собой в кино его 21-летняя знакомая. Втроем молодые люди сходили в кино, а потом Давид заявил, что хочет выпить, купил бутылку джина и энергетики. Несовершеннолетняя девушка добровольно изъявила желание присоединиться, следует из материалов дела.

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Компания втроем отправилась в Адмиралтейский парк Сингапура, где через некоторое время встретила еще двух мужчин и двух девушек в возрасте 20 лет. Мужчинами были Селамат и Зулькифри.

Выпив несколько стаканов алкоголя, шестнадцатилетняя девушка опьянела и почувствовала рвотный позыв. Опьяневший Давид вызвался проводить ее в общественный туалет парка, а остальные остались сидеть на скамейке, следует из показаний на суде.

Мужчина сначала поддерживал девушку-подростка, пока та наклонялась над раковиной снаружи помещения, а затем взял спутницу за руку и завел в кабинку женского туалета. Согласно показаниям, Давид закрыл дверь кабинки и снял с девушки одежду, после чего совершил сексуализированное насилие.

Заметив, что Давида и девушки нет уже некоторое время, опьяневшие Селамат и Зулькифри тоже отправились в туалет. Селамат первым оказался у кабинки, где были Давид и девушка, а Зулькифри зашел через пару минут, говорится в материалах дела.

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Мужчины увидели, как Давид насилует свою спутницу, и сняли это на видео. Селамат позже признался, что после Давида изнасиловал девушку-подростка. Зулькифри дважды заходил в туалет, и Давид дал показания, что тот тоже ее насиловал.

Во время нападения трех мужчин девушка несколько раз пробормотала «не надо» и «нет» на малайском языке, следует из материалов суда.

Совершеннолетние участницы компании несколько раз входили и выходили из женского туалета, говорится в документах следствия. Однако подробностей о том, что они видели или делали, нет, пишет South China Morning Post.

Когда позже вся компания покидала парк, Давид помог девушке одеться и попросил у нее прощения, однако та ему не ответила. На следующий день девушка рассказала своему брату и одной из подруг, что ее изнасиловали. Шурин подруги и брат девушки встретились с Давидом и избили его, но тогда он отрицал участие в изнасиловании, пишет издание.

Выступая на суде, пострадавшая девушка сказала, что изнасилование повлияло на ее отношения с близкими, а также на способность доверять мужчинам. Бабушка и брат обвинили ее саму в случившемся, и отношения с ними ухудшились, добавила девушка.

Телесные наказания в Сингапуре осуществляются посредством ударов ротанговой палкой. Наказание применяется только к совершеннолетним мужчинам не старше 50 лет. Среди примерно общеуголовных преступлений, за которые полагаются удары палкой, — кражи, ограбления, проституция, изнасилование.