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Общество

Блогера Жидковского попросили проверить на предмет «пропаганды ЛГБТ» после «Тотального диктанта»

2 минуты чтения 18:54

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попросил генерального прокурора Игоря Краснова проверить известного блогера Алексея Жидковского на предмет «наличия признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» из-за выступления перед несовершеннолетними на акции «Тотальный диктант», сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения Слуцкого.

Глава комиссии Госдумы по международным отношениям попросил также «дать оценку» организаторам «Тотального диктанта». Ранее Жидковский выступил в качестве одного из дикторов этой акции в 2025 году. Слуцкий не уточнил, что именно в поведении Жидковского он считает пропагандой — блогер прочитал участникам текст произведения «Дорога лебедей» Марины Москвиной.

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Ранее участием Жидковского в «Тотальном диктанте» возмутились провластные активисты из организации «Русская община», они назвали его «открытым трансвеститом», отметили, что в своих соцсетях Алексей «публикует скандальные видео и вульгарные изображения», и заявили, что он «пропагандирует ЛГБТ» одним своим выступлением перед аудиторией в Международной академии бизнеса и управления.

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Жидковский в своем телеграм-канале ранее публиковал текст с отзывом об участии в «Тотальном диктанте». По его словам, на встречу с ним места в аудитории были разобраны за 20 минут. В декабре 2024 его уже требовали «запретить» в России — тогда депутат Брянской областной думы от «Единой России» Михаил Иванов назвал его «популярной личностью» и «популярным геем». Он также не объяснил, как именно блогер «пропагандирует ЛГБТ», ограничившись лишь замечанием о большом размере его аудитории.

Акция «Тотальный диктант» в 2025 году прошла 5 апреля, ее организаторы заявили, что участие в ней приняли более миллиона человека. Ранее петербургские депутаты возмутились минутой молчания в честь умершего в начале апреля рэпера Паши Техника, которую в ходе акции в университете морского и речного флота имени Макарова объявил рэпер Федя Букер.

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