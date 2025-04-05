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Общество

Московские больницы закрывают круглосуточные травмпункты

3 минуты чтения 13:34 5 апреля

Администрации московских больниц и поликлиник начали сокращать часы работы отделений по оказанию срочной медицинской помощи, об этом они сообщают на своих страницах в социальных сетях, в бумажных информационных материалах и в разделах с новостями на сервисе «Яндекс карты».

Пресс-служба городской поликлиники 212 объяснила необходимость закрытия круглосуточного травмпункта тем, что «случаи бывают серьезными», поэтому помощь лучше получать «не от дежурных травматологов, а в полноценном стационаре». Из информации на сайте мэрии Москвы следует, что из более чем 50 травмпунктов в городе сохранили круглосуточный режим работы менее десяти, в печатных материалах сотрудники больниц сообщают лишь о двух ближайших и советуют вызывать скорую помощь.

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Официально мэрия не объявляла о планах системного сокращения времени работы травмпунктов, но известно как минимум о четырех медучреждениях, объявивших об отмене круглосуточного режима работы с 1-2 апреля 2025 года. Пресс-служба ГКБ имени М.П.Кончаловского сообщила, что прием при этом продолжат вести все те же специалисты-травматологи. В этом же тексте больница пригласила на работу медицинских специалистов.

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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о дефиците врачей и медицинского персонала в России. Он утверждает, что министерство увеличивает количество сотрудников, однако в стране не хватает 20 тысяч врачей и 63 тысячи среднего медицинского персонала. Последний показатель продолжает расти — в середине прошлого года министерство заявляло, что в стране не хватает 63 тысячи фельдшеров, а в конце 2023 года называло цифру в 58,2 тысячи человек.

Возможным решением этой проблемы Мурашко считает «закрепление» за медицинскими учреждениями выпускников профильных вузов и колледжей. Их чиновники планируют обязать отрабатывать от двух до трех лет после окончания обучения, в случае отказа принудить вернуть затраты на обучение в двукратном размере.

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