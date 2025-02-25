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Общество

В России заявили о дефиците врачей

16:46 25.02.2025

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медицинской системе России не хватает более 20 тысяч врачей, сообщает ТАСС. Нехватка среднего медицинского персонала еще больше — более 63 тысяч человек.

Мурашко, утверждает, что за последние годы Минздрав смог увеличить число врачей. Так, с 2019 по 2024 годы прирост, по его словам, составил 6,5 тысячи человек. При этом он упомянул резкое снижение этого показателя в ковидный 2020 год — тогда число врачей снизилось на 16 тысяч человек по сравнению с 2019 годом. Но дефицит остается и сейчас — российским медицинским учреждениям не хватает около 23,2 тысячи врачей.

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Показатель нехватки среднего медицинского персонала еще больше. Мурашко назвал цифру в 63,3 тысячи человек. При этом, как отмечает РБК, Минздрав не может добиться сокращения этого показателя, заявляя лишь о том, что сокращение численности «удалось переломить». В середине прошлого года министерство заявляло, что в стране не хватает 63 тысячи фельдшеров, а в конце 2023 года называло цифру в 58,2 тысячи человек.

Мурашко также заявил, что считает необходимым «закреплять» выпускников за медицинскими учреждениями, чтобы решить проблему с нехваткой медицинского персонала. Ранее сообщалось о подготовке Минздравом поправок в федеральный закон «Об образовании». В случае их принятия учившиеся за счет бюджета выпускники вызов будут обязаны отработать в медицинском учреждении минимум три года, а выпускники колледжей — два года. При отказе им придется компенсировать государству затраты на обучение в двукратном размере.

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