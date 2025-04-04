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Политика

СМИ: Трампу посоветовали не звонить Путину

2 минуты чтения 07:45

Члены администрации президента США Дональда Трампа советуют ему повременить с телефонным звонком Владимиру Путину. По мнению советников, разговор следует отложить до тех пор, пока Москва не согласится на полное прекращение огня в Украине. Об этом сообщает американский телеканал NBC, ссылаясь на источники в американской администрации.

По их словам, созваниваться с Путиным до его согласия на прекращение боевых действий в Украине — «не лучшая идея». Ранее сообщалось, что Трамп планирует поговорить с Путиным на этой неделе.

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Между тем, по мнению самого Трампа, и президент Украины Владимир Зеленский, и Владимир Путин готовы к заключению мирного соглашения. Об этом американский президент сказал журналистам на борту своего самолета. Он отметил, что в процессе урегулирования есть прогресс.

В то же время он отказался комментировать визит в Вашингтон главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Последний прибыл в США 2 апреля и, как сообщалось, встретился там с посланником Трампа Стивом Уиткоффом. При этом Дмитриев стал первым высокопоставленным представителем России, прибывшим с визитом в США, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Как сообщалось, американские власти временно сняли с Дмитриева санкции, чтобы на законных основаниях выдать ему визу.

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Дмитриев уже принимал участие в переговорах российской и американских делегаций, которые прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в последней декаде марта. Россию тогда представлял, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, а США — глава Госдепартамента Марко Рубио.

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