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Криминал

Популярного британского стендапера обвинили в изнасилованиях

2 минуты чтения 20:18 4 апреля | Обновлено: 20:19 4 апреля

В Великобритании стендап-комику и актеру Расселу Брэнду предъявили обвинение в нескольких эпизодах сексуализированного насилия и непристойном поведении. В деле фигурируют четыре женщины, сообщила The Guardian со ссылкой на полицию. Брэнд снимался в нескольких фильмах и ситкомах, озвучивал персонажа франшизы «Гадкий Я», сейчас ведет видеоблог о теориях заговора, передает Би-би-си.

Скотленд-Ярд предъявил обвинения Брэнду по пяти эпизодам. Речь идет об изнасиловании женщины в 1999 году в окрестностях города Борнмут на юге Англии, трех случаях сексуализированного насилия в Вестминстере в 2001, 2004 и 2005 годах, а также о насильном оральном сексе в районе Вестминстера в 2004 году, узнали журналисты.

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Актер должен 2 мая предстать перед судом, однако сейчас предположительно находится в США, сообщили в полиции. Би-би-си уточнила, что речь может пойти о запросе на экстрадицию — если обвиняемый не согласится приехать на суд добровольно.

«Расследование ведется открыто, и детективы просят всех, кто пострадал и кто располагает какой-либо информацией, обращаться в полицию», — заявил The Guardian ведущий дело офицер Энди Фурфи и предоставил имейл, на который предложил писать потерпевшим и свидетелям.

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Скотленд-Ярд начал расследование в отношении Брэнда осенью 2023 года, вскоре после выхода совместного расследования телеканала Channel 4 и газеты Sunday Times. В расследовании шла речь о четырех эпизодах насилия в отношении женщин со стороны Брэнда с 2006 по 2013 годы. В редакции газеты The Times говорили, что после публикации к ним поступили сообщения о двух других подобных эпизодах с участием актера.

Брэнд назвал расследование 2023 года заговором против себя, а свой переезд в США объяснил тем, что британские власти его «атакуют» и «стараются закрыть», пишет The Guardian. В прошлом году стендапер брал интервью у старшего сына Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего, во Флориде.

Брэнд начинал карьеру в 1990-х годах как стендап-комик, затем работал на MTV, откуда был уволен после того, как 12 сентября 2001 года пришел на эфир в костюме Усамы бин Ладена. В 2000-х актер работал на Channel 4 и на радио Би-би-си. С радио стендапер ушел после того, как отправил не пришедшему в эфир гостю оскорбительное сообщение о его внучке. В 2010-2012 годах Брэнд состоял в браке с певицей Кэти Перри.

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