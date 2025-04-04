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Криминал

Суд отказался переводить в спецшколу издевавшихся над девочкой на камеру подростков

2 минуты чтения 18:26 4 апреля

Суд в Миассе Челябинской области отказался переводить в спецшколу двоих учеников школы №42 из поселка Ленинск, которые в январе на камеру избили и заставили раздеться 12-летнюю ученицу, сообщает издание 74.ru. Директор Ирина Домрачева в официальной группе школы заявила, что вместе с прокуратурой просила суд о переводе школьников.

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Домрачева сообщила, что суд не поддержал поддержанное школой ходатайство прокуратуры о переводе двоих школьников в спецучреждение, поэтому они вернутся в школу в Ленинске. Она пояснила, что закон об образовании обязывает обучать каждого ребенка, даже если школа хотела бы отказаться от присутствия каких-либо учеников. Источник 74.ru в правоохранительных органах подтвердил информацию о решении, Миасский городской суд от комментариев журналистам отказался.

«Будучи сама мамой и бабушкой, так же, как и вы, переживаю за своих детей, за своих внуков и за детей, которые учатся в школе, поэтому понимаю ваше негодование и обеспокоенность по поводу возвращения виновных детей в образовательное учреждение», — обратилась директор к родителям школьников.

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В феврале глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от челябинского СК отдельно отчитаться о расследовании уголовного дела о нападении на 12-летнюю школьницу.

По данным 74.ru, дело было возбуждено по статьям об изготовлении порнографии и насильственных действиях сексуального характера после того, как в январе по местным чатам распространилось видео, на котором 13-летняя девочка в образе «режиссера» и ее 12-летний знакомый имитировали съемку «фильма для взрослых» с 12-летней Катей (имя изменено). Издание сообщает со ссылкой на местных жителей и само видео, что 12 января дети избили девочку, заставили раздеться и начали ее снимать.

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