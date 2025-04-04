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Общество

Мужчина ударил евшую шаурму в вагоне метро девушку

2 минуты чтения 23:55 4 апреля

Пассажир московского метро ударил рядом сидящую с ним девушку, которая развернула и стала есть в вагоне шаурму. Видео произошедшего распространилось в соцсетях, на него обратило внимание Msk1.ru.

На видеозаписи видно, что мужчина сначала потребовал, чтобы девушка не разворачивала шаурму. Когда она откусила кусок, пассажир ударил ее по руке, из-за чего часть шаурмы упала на пол. Девушка не стала реагировать на мужчину, однако за нее вступился другой пассажир вагона.

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«Еще кастрюлю достань, блядь, и ешь здесь, как подливку. Ты ебанутый что ли? Столовую нашел здесь или не понимаешь? Десять раз уже объясняю… Иди нахуй отсюда, я выйду, когда мне нужно. Пусть эта мадам пересядет», — ответил пассажир молодому человеку.

Как пишет Msk1.ru, произошедшее вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Одни встали на сторону мужчины и написали в комментариях, что девушке следует есть дома и «не вонять на весь вагон помоями». «И правильно сделал, если “колхоз” приезжает и не понимает, что в столице в транспорте не едят», — написал один из комментаторов. Другие осудили агрессию пассажира и возмутились тем, что в соцсетях обсуждают возможность есть в метро, а не тот факт, что пассажир ударил девушку.

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«Российская газета» утверждает со ссылкой на московское управление МВД, что девушка не обращалась в полицию и не писала заявление.

Ранее стало известно, что мужчина ударил свою девушку из-за того, что та потеряла кольцо. Инцидент произошел на борту «Уральских авиалиний» и привел к массовой драке в самолете. СМИ писали, что мужчина и его спутница были в состоянии алкогольного опьянения.

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