Мужчина ударил свою девушку на борту самолета из-за потерянного кольца

На борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Екатеринбург, произошла драка. Об этом пишет издание Е1.ру, ссылаясь на пассажиров рейса.

По словам одной из пассажирок, все началось со ссоры пары, которая была пьяна.

«Они были пьяные с самого начала поездки. Их сначала в Домодедово задержали, потом все-таки на рейс посадили», — рассказала она. По словам женщины, мужчина ударил свою подругу, после чего началась массовая драка.

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«Парень ударил свою девушку. Он ей с локтя в глаз дал. Ее пересадили, ревела, водой отпаивали. А потом драка с другом. В воздухе пассажиры даже просили посадить борт», — передала очевидица. В результате, по ее словам, разнимать драку пришлось другим пассажирам.

В то же время в транспортной полиции изданию сообщили, что не располагают информацией о каких-либо происшествиях на указанном рейсе.

В свою очередь, профильный телеграм-канал «Авиаторщина» публикует подробности произошедшего. По его данным, причиной первоначального конфликта между мужчиной и женщиной стало потерянное кольцо.

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Несколькими днями ранее пьяный пассажир рейса авиакомпании Red Wings, летевшего из Казани в Таиланд, покусал бортпроводников. «На просьбы экипажа не распивать спиртное мужчина сначала отвечал лишь оскорблениями, угрозами и емкими матерными словами. Изрядно набравшись, он пустил в ход челюсти», — описывал инцидент телеграм-канал «Авиаторщина».

По его данным, представители авиакомпании обратились по этому поводу в российскую полицию и, спустя десять дней, когда мужчина вернулся в Россию, его задержали.