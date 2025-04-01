EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Мужчина ударил свою девушку на борту самолета из-за потерянного кольца

2 минуты чтения 14:13

На борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Екатеринбург, произошла драка. Об этом пишет издание Е1.ру, ссылаясь на пассажиров рейса. 

По словам одной из пассажирок, все началось со ссоры пары, которая была пьяна. 

«Они были пьяные с самого начала поездки. Их сначала в Домодедово задержали, потом все-таки на рейс посадили», — рассказала она. По словам женщины, мужчина ударил свою подругу, после чего началась массовая драка.

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
Мир20 минут чтения

«Парень ударил свою девушку. Он ей с локтя в глаз дал. Ее пересадили, ревела, водой отпаивали. А потом драка с другом. В воздухе пассажиры даже просили посадить борт», — передала очевидица. В результате, по ее словам, разнимать драку пришлось другим пассажирам.

В то же время в транспортной полиции изданию сообщили, что не располагают информацией о каких-либо происшествиях на указанном рейсе.

В свою очередь, профильный телеграм-канал «Авиаторщина» публикует подробности произошедшего. По его данным, причиной первоначального конфликта между мужчиной и женщиной стало потерянное кольцо.

Я переехала в США, и мне не понравилось 
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
Общество8 минут чтения

Несколькими днями ранее пьяный пассажир рейса авиакомпании Red Wings, летевшего из Казани в Таиланд, покусал бортпроводников. «На просьбы экипажа не распивать спиртное мужчина сначала отвечал лишь оскорблениями, угрозами и емкими матерными словами. Изрядно набравшись, он пустил в ход челюсти», — описывал инцидент телеграм-канал «Авиаторщина».

По его данным, представители авиакомпании обратились по этому поводу в российскую полицию и, спустя десять дней, когда мужчина вернулся в Россию, его задержали.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Что вызвало новый патриотический срач
Политика
Что вызвало новый патриотический срач
И как в нем родился «образ русского воина»
19:08
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Мир
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
00:01
Я переехала в США, и мне не понравилось 
Общество
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
00:01 31 марта
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Криминал
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Мужчина почти всю жизнь сидит в тюрьме за жестокие убийства. Ему сочувствуют, ведь он убивал только «плохих»
17:07 30 марта
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Мир
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет
00:01 30 марта
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Криминал
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Она морила его голодом и держала взаперти. Пленнику удалось спастись, устроив поджог
17:00 29 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования