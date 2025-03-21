Россияне рассказали об идеальном размере пенсии

В России ожидаемый размер пенсионных выплат зависит от текущих доходов граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный специалистами финансового маркетплейса «Банки.ру».

Согласно результатам опроса, россияне с доходом от 200 тысяч рублей хотят получать минимум 45 тысяч рублей в виде пенсионных выплат. Так ответили 82% россиян. Еще 72% граждан с таким же доходом назвали комфортной пенсию в размере от 100 тысяч рублей.

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Из опроса следует: чем больше респондент зарабатывает, тем более высокую пенсию он намерен получать в будущем. Так, 28% россиян с доходом до 30 тысяч рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 26 до 35 тысяч рублей. 38% респондентов ответили, что комфортной для них будет выплата от 61 до 100 тысяч рублей.

Аналитики утверждают, что респонденты с небольшим доходом готовы согласиться на любой размер пенсионных выплат, в то время, как россияне с высокими доходами ожидают только большую пенсию.

В опросе также приняли участие пенсионеры, которые заявили, что вне зависимости от получаемого дохода они считают комфортной выплату от 30 до 100 тысяч рублей. «Скорее всего, пенсионеры старшего возраста, не привержены высокой интенсивности потребления, в отличие от молодого поколения, а потому не стремятся к максимально возможной пенсии», — предположили аналитики «Банки.ру».

Отмечается, что опрос проводился на сайте «Банки.ру» с 28 января по 21 февраля 2025 года, в нем участвовали почти семь тысяч человек.

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Первая индексация пенсий в России в 2025 году произошла в январе. Пенсии увеличились на 9,5%. Изначально индексация составляла 7,3% с 1 января, но позже власти предложили повысить ее до 9,52% с учетом реальной инфляции. РБК писал, что повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров, так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года.

