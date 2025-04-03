EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Путин видит шанс положить конец войне в Украине в сотрудничестве с Трампом

2 минуты чтения 16:23

Москва рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп поможет заключить приемлемое для России мирное соглашение с Украиной. В то же время Россия готова продолжать войну, если переговоры провалятся. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Москве.

По словам собеседников издания, В Кремле не обеспокоены угрозами Трампа ввести вторичные санкции против российской нефти из-за отсутствия прогресса в деле о прекращении огня. Тем не менее, Владимир Путин хочет поддерживать дипломатические отношения, так как отчетливо понимает, что Трамп — это лучший шанс положить конец войне в Украине. 

Что вызвало новый патриотический срач
Что вызвало новый патриотический срач
И как в нем родился «образ русского воина»
Политика5 минут чтения

Американский президент не раз давал понять, что недоволен затягиванием Москвой переговоров о перемирии, отмечает Bloomberg. Так, в конце марта телеканал NBC News сообщил, что Трамп был «очень зол» на Путина, который «поставил под сомнение» легитимность президента Украины Владимира Зеленского. По данным телеканала, он пообещал ввести «вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России», если Москва будет затягивать с «прекращением кровопролития в Украине».

Позже Трамп заявил, что все же доверяет Путину и «верит, что тот не откажется от своего слова». По его мнению, Путин не пытается затянуть этот процесс. 

Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Я священник, но теперь мне запрещено служить и там, и там
Общество13 минут чтения

2 апреля в Вашингтон прилетел глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В своем телеграм-канале он написал, что на пути к восстановлению диалога Москвы и Вашингтона стоят «многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности».

«Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество — как в международных делах, так и в экономике», — написал он.

По данным CNN, Дмитриев встретился в Вашингтоне со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров «об укреплении отношений между двумя странами и их стремлениях положить конец войне в Украине». 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Может, я идиот, что пошел на такой шаг?»
Общество
«Может, я идиот, что пошел на такой шаг?»
Главред «Медиазоны» о деньгах, хейте в соцсетях и о том, как он будет жить без зарплаты
17:00
Я вышла замуж за заключенного и пожалела об этом
Общество
Я вышла замуж за заключенного и пожалела об этом
Мы пробыли в браке всего год, но за это время я потеряла всех друзей. Развод стал облегчением
00:01
Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Общество
Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Их не тошнит, не накрывает депрессия и не мучает тревожность. Вот в чем секрет
17:00 2 апреля
Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Общество
Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Я священник, но теперь мне запрещено служить и там, и там
00:01 2 апреля
Что вызвало новый патриотический срач
Политика
Что вызвало новый патриотический срач
И как в нем родился «образ русского воина»
19:08 1 апреля
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Мир
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
00:01 1 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования