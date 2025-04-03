СМИ: Путин видит шанс положить конец войне в Украине в сотрудничестве с Трампом

Москва рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп поможет заключить приемлемое для России мирное соглашение с Украиной. В то же время Россия готова продолжать войну, если переговоры провалятся. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Москве.

По словам собеседников издания, В Кремле не обеспокоены угрозами Трампа ввести вторичные санкции против российской нефти из-за отсутствия прогресса в деле о прекращении огня. Тем не менее, Владимир Путин хочет поддерживать дипломатические отношения, так как отчетливо понимает, что Трамп — это лучший шанс положить конец войне в Украине.

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Американский президент не раз давал понять, что недоволен затягиванием Москвой переговоров о перемирии, отмечает Bloomberg. Так, в конце марта телеканал NBC News сообщил, что Трамп был «очень зол» на Путина, который «поставил под сомнение» легитимность президента Украины Владимира Зеленского. По данным телеканала, он пообещал ввести «вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России», если Москва будет затягивать с «прекращением кровопролития в Украине».

Позже Трамп заявил, что все же доверяет Путину и «верит, что тот не откажется от своего слова». По его мнению, Путин не пытается затянуть этот процесс.

2 апреля в Вашингтон прилетел глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В своем телеграм-канале он написал, что на пути к восстановлению диалога Москвы и Вашингтона стоят «многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности».

«Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество — как в международных делах, так и в экономике», — написал он.

По данным CNN, Дмитриев встретился в Вашингтоне со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров «об укреплении отношений между двумя странами и их стремлениях положить конец войне в Украине».

