Силовики пришли домой к отцу Леонида Волкова

В Екатеринбурге силовики пришли домой к отцу бывшего председателя «Фонда борьбы с коррупцией» Леонида Волкова Михаилу. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале. Ранее СМИ писали, что Михаила Волкова уже задержали.

«Вопреки сообщениям СМИ он не задержан. Мероприятия идут прямо сейчас. <…> Пока никаких обвинений не предъявлено, пока мы даже не понимаем, есть ли уголовное дело. Просто известно, что некий судья вчера вечером в Петербурге подмахнул ФСБшнику материал на проведение оперативно-розыскных мероприятий. И в рамках этих мероприятий они пришли, вот, изымают технику и что-то еще. Адвокат на месте, помогает, и, наверное, через несколько часов появится какая-то более подробная информация», — пояснил ситуацию Леонид Волков.

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О задержании его отца, в частности, сообщило екатеринбургское издание It’s My City, ссылаясь на другого сына Волкова Евгения. По его словам, утром силовики пришли в квартиру его отца с обыском, после которого его задержали.

Эту информацию также подтвердил источник ТАСС в силовых структурах. «Михаил Волков, отец экстремиста Леонида Волкова, задержан по подозрению в финансировании запрещенного Фонда борьбы с коррупцией. Установлено, что он перевел денежную сумму на счет фонда», — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас решается вопрос о возбуждении против Михаила Волкова уголовного дела по статье о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК).

Леонид Волков один из ближайших соратников погибшего в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального. В прошлом он возглавлял ФБК, а сейчас живет за пределами России.

12 марта 2024 года неизвестный напал на Леонида Волкова возле его дома в Вильнюсе. Нападавший разбил боковое стекло в машине оппозиционера, распылил ему в глаза перцовый баллончик, а затем избил молотком. В результате Волкова госпитализировали с переломом руки и многочисленными ушибами. В апреле того же года в Польше были задержаны двое подозреваемых в этом нападении.