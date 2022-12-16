Зеленский хотел выступить перед финалом Чемпионата мира по футболу, но ФИФА отказала ему — CNN

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Международную федерацию футбола (ФИФА) показать его видеообращение «о мире во всем мире» на стадионе перед финалом Чемпионата мира в Катаре, но организация отклонила его просьбу, пишет CNN со ссылкой на источник.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою площадку во благо», — цитирует ответ Офиса Зеленского источник.

Не уточняется, как именно планировали показать выступление Зеленского — в прямом эфире или в записи. Тем не менее ситуация может поменяться, так как, по данным источника, переговоры все еще продолжаются.

Ранее Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля. Президент говорил о параллелях между событиями в Украине и мировым кино. Также он выступил на церемонии вручения «Грэмми».

Источник: CNN

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