Первый европейский бренд заявил о возвращении в Россию

Итальянский производитель бытовой техники Ariston Group заявил о готовности вернуться в Россию после того, как накануне Владимир Путин отменил решение о национализации компании. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Ariston Group.

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. Мы считаем, что это отражает признательность за десятилетия ответственных инвестиций и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании», — заявил исполнительный директор компании Паоло Мерлони.

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По его словам, Ariston намерена возобновить свою деятельность в России, «соблюдая существующие санкции».

Указ о передаче 100% акций дочерней компании Ariston «Аристон Термо Русь» со штаб-квартирой в Москве во временное управление АО «Газпром бытовые системы» — дочерней компании «Газпрома» — был подписан весной прошлого года. Тогда Евросоюз заявил, что решение российских властей не соответствует международному праву, и призвал пересмотреть его. Внешнеполитическая служба ЕС назвала Россию «непредсказуемым игроком».

26 марта этого года Путин отменил прошлогодний указ. Как пишет Reuters, теперь совету директоров компании нужно пересмотреть свое решение от августа прошлого года о деконсолидации российского подразделения и зафиксировать убытки.

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В Министерстве иностранных дел Италии также поддержали отмену указа Путиным. «Решение стало результатом обширной работы, проведенной Министерством иностранных дел, посольством Италии в Москве и итальянскими властями», — заявили в МИД.

Ранее издание The Bell провело исследование, опросив десятки зарубежных компаний, и выяснило, что ни у одного из ответивших журналистам брендов не было планов о возвращении в Россию. До этого слухи о возвращении западных компаний на российский рынок стали распространять провластные СМИ.