EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Первый европейский бренд заявил о возвращении в Россию

2 минуты чтения 11:44

Итальянский производитель бытовой техники Ariston Group заявил о готовности вернуться в Россию после того, как накануне Владимир Путин отменил решение о национализации компании. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Ariston Group.

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. Мы считаем, что это отражает признательность за десятилетия ответственных инвестиций и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании», — заявил исполнительный директор компании Паоло Мерлони. 

Мой первый парень погиб на войне
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
Общество8 минут чтения

По его словам, Ariston намерена возобновить свою деятельность в России, «соблюдая существующие санкции».

Указ о передаче 100% акций дочерней компании Ariston «Аристон Термо Русь» со штаб-квартирой в Москве во временное управление АО «Газпром бытовые системы» — дочерней компании «Газпрома» — был подписан весной прошлого года. Тогда Евросоюз заявил, что решение российских властей не соответствует международному праву, и призвал пересмотреть его. Внешнеполитическая служба ЕС назвала Россию «непредсказуемым игроком».

26 марта этого года Путин отменил прошлогодний указ. Как пишет Reuters, теперь совету директоров компании нужно пересмотреть свое решение от августа прошлого года о деконсолидации российского подразделения и зафиксировать убытки.

Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
Мир5 минут чтения

В Министерстве иностранных дел Италии также поддержали отмену указа Путиным. «Решение стало результатом обширной работы, проведенной Министерством иностранных дел, посольством Италии в Москве и итальянскими властями», — заявили в МИД.

Ранее издание The Bell провело исследование, опросив десятки зарубежных компаний, и выяснило, что ни у одного из ответивших журналистам брендов не было планов о возвращении в Россию. До этого слухи о возвращении западных компаний на российский рынок стали распространять провластные СМИ.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01 26 марта
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00 25 марта
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Общество
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
00:01 25 марта
Библейская труба
Политика
Библейская труба
Как отравленная пустота стала новой скрепой
18:47 24 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования