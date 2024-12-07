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Общество

Учащимся собрались платить по 100 тысяч рублей за рождение ребенка

17:09 07.12.2024

Власти Орловской области объявили, что с 1 января начнут выплачивать 100 тысяч рублей каждой женщине, которая забеременеет, пока учится по очной форме в местном учебном учреждении. На анонс новых выплат обратило внимание издание «7х7. Горизонтальная Россия».

Выплата будет единовременной, условием для получения является постановка на учет по беременности после 1 января и проживание на территории региона. Для оформления льготы «беременные очницы» должны лично обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, сообщил областной департамент соцзащиты.

Выплата вводится «с целью улучшения демографической ситуации» в Орловской области, «поддержки рождаемости» и «обеспечения достойного качества жизни семей региона», объяснили чиновники.

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Речь идет об учащихся любых учебных заведений, от школ до вузов, пишет издание «Орелтаймс». Журналисты привели статистику, согласно которой за январь — август в регионе родилось 3059 детей. Это на 80 младенцев меньше, чем за те же восемь месяцев прошлого года.

Размер декретного пособия в Орловской области сейчас составляет от 88 565 до 783 708 рублей в зависимости от осложнений и количества родившихся детей.

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В «7х7» сообщили, что сейчас выплаты за ранние роды действуют также в Вологодской, Самарской, Челябинской областях, республиках Карелия и Мордовия, Красноярском, Пермском и Хабаровском крае. «Верстка» называла среди регионов с подобными выплатами Ленинградскую и Кировскую области, а также Рязанскую, где программа поощрения за ранние роды действовала и раньше, но в 2024 году власти ее продлили.

Самые высокие единоразовые выплаты беременным студенткам действуют в Челябинской области — размером один миллион рублей. Местные власти назвали эти выплаты «студенческим капиталом». Получить его могут только матери, которым еще не исполнилось 24 года. 

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