Илона Маска и его подчиненных хотят проверить на наркотики

Член палаты представителей США от Демократической партии Мики Шеррилл подготовила законопроект, согласно которому главу Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска и его сотрудников обяжут проходить плановое тестирование на наркотики. Об этом пишет Axios со ссылкой на копию документа.

«Те, кто имеет доступ к секретной информации, должны быть тщательно проверены. Они обязаны обладать ясным взглядом и здравым смыслом», — утверждает Шеррилл.

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Демократ призывает установить единые стандарты для «специальных государственных служащих», к которым относятся и сотрудники DOGE во главе с Маском. Они должны будут проходить тест на наркотики перед началом работы, а в случае положительного результата — отстраняться от федеральной службы минимум на год, считает Шеррилл.

Она также упомянула «Сигналгейт» — политический скандал, связанный с утечкой секретной информации из закрытого чата в Signal, где высокопоставленные лица обсуждали планы ударов по хуситам. По словам Шеррилл, сейчас «как никогда важно защитить американский народ от безрассудной некомпетентности администрации Трампа и вопиющего пренебрежения к национальной безопасности».

Кроме того, демократ напомнила о статье газеты The Wall Street Journal от января 2024 года. В ней говорится о том, что Маск употреблял запрещенные вещества, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин. Адвокат Маска Алекс Спиро тогда ответил журналистам, что миллиардер «регулярно и выборочно проходит тесты на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест». Он утверждал, что в статье «есть и другие ложные факты». Сам Маск, в свою очередь, заявил, что выборочные тесты на протяжении трех лет не выявляли у него ни следов наркотиков, ни следов алкоголя.

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Axios пишет, что предложение Шеррилл ввести плановое тестирование на наркотики с высокой вероятностью не станет законом в ближайшее время, так как республиканцы контролируют и обе палаты конгресса, и Белый дом.

