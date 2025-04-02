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Общество

Протоиерей РПЦ призвал россиян терпеть и мучиться

2 минуты чтения 21:12

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что россиянам «нужно терпеть что-то», «болеть чем-то» и «от чего-нибудь мучиться». Если человек так не поступает, значит бог забыл про него, значит «махнул рукой как на ненужного», написал священник у себя в телеграм-канале.

Если у человека все хорошо, «то не хорошо», так как это знак того, что «Господь забыл Вас», сообщил протоиерей. «Что-нибудь должно быть не хорошо. Это обязательно! Потому что нужно терпеть что-то. Нужно нести на себе что-то. Нужно от чего-нибудь мучиться. Нужно болеть чем-то.  Нужно бояться чего-то, опасаться чего-то, тревожиться о ком-то», — объяснил Ткачев.

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По мнению священника, человек обязан «нести какую-то тяжесть», «физическую, нравственную, духовную, внутреннюю, внешнюю». Если бог любит человека, он его «жмет, как пластилин», добавил протоиерей.

В январе в проповеди на своем ютуб-канале Ткачев говорил, что россияне не имеют права «требовать счастья» и мира из-за своего «морального падения». Священник сказал, что аборты превратили россиян в убийц и развратников. «Именно из-за убийства невинных господь наказывает нас этими „Хаймарсами“ или „Скальпами“, которые летают по нашим городам», — заявил протоиерей.

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Ранее Ткачев призывал обстреливать Украину пакетами «Града», читая в обязательном порядке слова молитвы. «Каждую эту “сигару” засовываешь и: „Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй“», — говорил священнослужитель. Жителей Белгорода протоиерей РПЦ обвинял в том, что во время обстрелов они недостаточно молятся. 

55-летний Ткачев в 2024 году занял пост настоятеля московского Храма Троицы Живоначальной в Хохлах, сменив на этой должности многолетнего настоятеля протоиерея Алексия Уминского, который был запрещен в служении за общественную позицию. Ткачев является духовником молодежного отдела Московской городской епархии, а также ведущим телепередач на православных телеканалах и активным ютуб-блогером с аудиторией в почти два миллиона пользователей.

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