Протоиерей рассказал о «воскрешении» убитых российских военных

Протоиерей Русской православной церкви Артемий Владимиров в эфире программы «Беседы с батюшкой» заявил, что убитые на войне в Украине российские солдаты «воскресают». В качестве примера такого «воскрешения» он привел историю китайца, убитого в «зоне СВО», — его «развороченные внутренности» исцелил внезапно явившийся святой. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам Владимирова, на войне нет «неверующих», поэтому можно отыскать немало свидетельств того, как убитые военнослужащие «воскресают»:

«Когда ты перед лицом телесной смерти находишься, то все фибры души оживают. И сколько сейчас есть свидетельств — замечательных свидетельств — христовой победы над смертью. Мне супруга присылает много военных роликов. Перед великим постом я посмотрел ролик про некоего китайца, который участвовал в “СВО”, получил пулю в живот, разворотившую все его внутренности. Он от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский и его исцелил», — отметил он.

Он также добавил, что после «воскрешения» все члены семьи китайца стали адептами РПЦ.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев призывал обстреливать Украину, читая слова молитвы:

«Без молитвы пакет „Градов“ не снаряжать. Каждую эту «сигару» засовываешь и: „Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй“», — отмечал он. Позднее Ткачев обвинил жителей Белгорода в том, что они недостаточно молятся во время обстрелов.

В июне 2023 года Церковный суд РПЦ назвал пацифизм ересью. Такое определение обнаружили в материалах дела о лишении сана священника Иоанна Бурдина, который активно выступал против войны.

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