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Политика

Президент Сербии рассказал о тайно общавшихся с Путиным мировых лидерах

2 минуты чтения 10:49

Некоторые мировые лидеры тайно общались с Владимиром Путиным. Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу рассказал президент Сербии Александр Вучич.

«Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним», — сказал политик, не уточнив о ком именно идет речь. 

В свою очередь, Науфалу напомнил Вучичу, что в прошлом году в Москву приезжали премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, однако сербский президент ответил, что говорил не о них.

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Сербия осудила вторжение России в Украину, однако не поддержала антироссийские санкции. Вучич утверждает, что сам он виделся с Путиным еще до начала войны. По словам сербского президента, их последняя встреча состоялась в осенью 2021 года. 

«Я увижу его [Путина] 9 мая впервые за три с половиной года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим», — сказал Вучич. 

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Последний раз Путин и Вучич встречались 25 ноября 2021 года, когда последний прилетел в Сочи. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Путин и президент Сербии дважды официально созванивались — в октябре 2024 года и в марте текущего года. В ходе последнего телефонного разговора Вучич сказал, что принял приглашение посетить Москву на 9 Мая. 

Как напоминает РБК, после начала боевых действий в Украине Путин дважды говорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем — в декабре 2022 года и в ноябре 2024 года. 

Также известно, что Путин общался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в сентябре 2022 года.

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