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Общество

Школьник воткнул ручку в глаз однокласснице

2 минуты чтения 12:01

В селе Веденка Приморского края учащийся местной школы воткнул ручку в глаз однокласснице. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале краевой прокуратуры.

«Во время начала урока произошел конфликт между учениками, в результате которого девочке был причинен тяжкий вред здоровью — проникающее ранение в область глаза», — говорится в нем.

В свою очередь, мать пострадавшей девочки рассказала местному изданию Vostokmedia, что ее дочь давно конфликтовала с нападавшим. Последний травил девочку, что неоднократно становилось поводом для профилактических бесед с руководством учебного заведения.

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Очередная ссора произошла из-за того, что мальчик двигал парту девочки, между ними началась потасовка, в ходе которой школьник воткнул ручку в глаз своей сопернице. Пострадавшую госпитализировали. Она перенесла 12-часовую операцию, а теперь врачи рассматривают вопрос о ее переводе в московскую клинику, рассказала женщина.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

В свою очередь, краевая прокуратура заявила, что взяла на контроль расследование инцидента, а также пообещала оценить работу школы и проверить организацию взаимодействия учебного учреждения с семьями учеников.

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18 марта пресс-служба Следственного управления СК по Кемеровской области — Кузбассу сообщила о том, что в городе Юрга школьник напал с ножом на одноклассника. По данным ведомства, оба школьника длительное время конфликтовали между собой, а пострадавшему неоднократно поступали угрозы. При этом, как сообщалось, администрация школы и сотрудники местного подразделения по делам несовершеннолетних не приняли своевременных мер и пытались скрыть инцидент.

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