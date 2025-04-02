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Криминал

Продавец «Пятерочки» пришел на работу с ножевым ранением

2 минуты чтения 15:48

Продавец «Пятерочки» из Владикавказа Мухаммадуло А. пришел на работу с ножевым ранением, потерял сознание и был госпитализирован, сообщил 26 марта региональный телеграм-канал «Сапа 15» со ссылкой на источник. Официальный аккаунт торговой сети во «Вконтакте» сегодня заявил, что мужчину выписали из больницы и скоро он сможет вернуться к работе.

Утром в свой рабочий день 33-летний Мухаммадуло поссорился дома с женой. По данным «Сапы», во время ссоры 29-летняя женщина ударила мужа ножом в живот и «серьезно» его ранила.

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Несмотря на ранение, мужчина сам сделал себе перевязку и пошел на смену в «Пятерочку». В магазине сотрудник потерял сознание, коллеги вызвали ему скорую помощь, которая отвезла его в больницу. «Сапа» пишет, что медики прооперировали мужчину и поместили его в реанимацию.

В комментариях под новостью об этом происшествии официальный аккаунт «Пятерочки» 27 марта сообщил, что сотрудник магазина начал выздоравливать, его жизни ничего не угрожает. Сегодня под другой новостью «Пятерочка» написала, что мужчину уже выписали из больницы и он «чувствует себя хорошо». «В ближайшее время выйдет на работу», — сказали в торговой сети.

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По данным «Сапы», силовики задержали супругу Мухаммадуло. Возбуждено ли против нее уголовное дело по какой-либо статье, издание не уточнило. В прошлом году женщину признали виновной в деле о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

Связанный с силовиками телеграм-канал Mash сегодня опубликовал пост, почти полностью повторяющий публикацию «Сапы». В то же время Mash добавил, что мужчине пришлось выйти на работу, чтобы «не терять в з/п и не схватить выговор».

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