Потерпел крушение российский стратегический ракетоносец

В Иркутской области потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3. Он выполнял плановый полет, сообщает ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на российское Минобороны.

По данным агентств, крушение произошло в безлюдной местности и не привело к разрушениям на земле. В то же время RusNews пишет, что при падении самолет задел линии электропередач, из-за чего два близлежащих поселка остались без электричества.

Некоторые люди никогда не страдают похмельем Их не тошнит, не накрывает депрессия и не мучает тревожность. Вот в чем секрет Общество 7 минут чтения

По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность самолета. РИА «Новости» пишет, что экипаж, состоявший из четырех человек, успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб.

РБК со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева пишет, что крушение произошло у села Буреть Боханского района, которое находится в 80 километрах от Иркутска.

Позже ТАСС сообщил, что на место крушения прибыла спасательная бригада для эвакуации экипажа самолета. По словам Кобзева, при падении судна пожара на земле не возникло.

18 марта в Ленинградской области потерпел крушение военный вертолет Ми-28. На его борту было двое членов экипажа, оба они погибли. В Минобороны тогда заявили, что в вертолете не было боекомплекта. Основной версией крушения назвали техническую неисправность.

В августе прошлого года в Иркутской области упал еще один стратегический бомбардировщик Ту-22М, выполнявший плановый полет. На его борту также находились четыре человека, которым удалось катапультироваться и выжить. Перед падением самолет загорелся в воздухе и взорвался. Причиной крушения Минобороны назвало техническую неисправность.