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Общество

В России разбился военный вертолет

20:14 18.03.2025

В Ленинградской области во время учебно-тренировочного полета разбился военный вертолет Ми-28, оба члена экипажа погибли, сообщили РИА «Новости» в Минобороны РФ. В Минобороны уточнили, что на борту вертолета не было боекомплекта, воздушное судно упало вдали от населенных пунктов.

Очевидец рассказал изданию 47news, что вертолет упал примерно в 18:30 возле поселка Беседа в Волосовском районе. «Были звуки как будто он глохнет. В плане уходил от жилых зон», — сообщил собеседник издания.

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«Интерфакс» со ссылкой на официальные данные уточняет, что существует несколько модификаций этого вертолета: учебно-боевой Ми-28УБ, ударный Ми-28Н «Ночной охотник» и его модернизированная версия Ми-28НМ.

По данным источника 47news, основная версия крушения вертолета — техническая неисправность. Сейчас на месте падения работают прокуратура Ленинградского военного округа и гражданские службы, сообщает издание. Комиссия воздушно-космических сил и поисково-спасательный отряд также вылетели в Волосовский район, сказали в Минобороны.

Также сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, принадлежащий «Газпром авиа», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортного управления Следственного комитета. Пассажиров на борту воздушного судна не было, экипаж не пострадал.

По данным телеграм-канала 112, у вертолета возникли проблемы с двигателем во время задания по контролю за состоянием трубы. Во время жесткой посадки Ми-8 получил серьезные повреждения, утверждает 112.

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