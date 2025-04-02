Путин поручил ограничить выдачу банковских карт на одного человека

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 1 мая «рассмотреть вопрос» об ограничении количества платежных карт, которые можно оформить на одного человека, сообщает ТАСС со ссылкой на текст поручения. Ограничение может действовать и для россиян, и для иностранных клиентов российских банков, уточнило агентство.

Кроме количества следует решить вопрос о дополнительном ограничении срока действия банковских карт, говорится в поручении.

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За несколько часов до появления поручения Путина генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что его ведомство направило в Совет безопасности предложение законодательно установить лимит на выдачу банковских карт.

Генпрокурор объяснил необходимость лимита ростом числа случаев «виртуального мошенничества», которые сейчас «составляют 40% от всех зарегистрированных преступлений» и борьбой с дропперами — людьми, платежные карты которых мошенники используют для своих операций.

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По словам Краснова, к дропперам сейчас предъявлено девять с половиной тысяч исков на 1,7 миллиарда рублей. «Распространенности такого вида преступности способствуют не только доверчивость наших граждан, но и уязвимость информационной инфраструктуры», — добавил генпрокурор.

В начале марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что считает «разумным ограничением» разрешить одному человеку иметь до пяти карт в одном банке и до 20 — в нескольких. «Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — заявила Набиуллина. Она назвала дропперов «уязвимым звеном» организованных преступных групп, которые «нам противостоят».