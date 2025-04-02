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Общество

Директора интерната обвинили в эксплуатации детей и поборах

2 минуты чтения 18:42

Директора детского интерната в курском городе Железногорск обвинили в мошенничестве и использовании труда несовершеннолетних, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Родители утверждают, что она также не реагировала на сообщения об избиении детей.

В интернате живут сироты, инвалиды и дети из приграничья, журналисты отмечают, что учреждение может быть перегружено. Родители заявили, что директор с мая 2024 года заставляет родителей переводить тысячу рублей ежемесячно под предлогом сокращения спонсорского финансирования. А детей-сирот, по их информации, администрация заставляет работать вместо дворников.

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Родители утверждают, что сироты убирают снег, выкидывают мусор и занимаются другим физическим трудом, что, по информации журналистов, запрещено поручать воспитанникам интерната. Также дети сообщали своим родителям, что в учреждении избивают малышей. Эту информацию доводили до администрации, но, как утверждают источники, никто из работников не был уволен.

«Осторожно, новости» также пишут, что на окнах интернета отсутствует бронепленка, а зарплата директора в несколько раз превышает оклады других сотрудников. По информации телеграм-канала, исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил начать проверку интерната, этим уже занимаются глава Железногорска и региональное управление прокуратуры.

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Ранее Хинштейн отказывался отправлять в отставку глав муниципальных районов области по требованию жителей. Он назвал такие инициативы «попахивающими Майданом» и пообещал проводить собственные проверки эффективности работы чиновников. При этом жители составляли петиции в поддержку отставки глав районов, проваливших эвакуацию и подготовку к ней во время вторжения ВСУ в Курскую область. Отставки некоторых чиновников публично анонсировались предыдущим главой региона на встречах с жителями, но затем они отказывались писать заявление.

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