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Политика

Глава региона назвал требования жителей «попахивающими Майданом»

14:26 01.03.2025

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отказался отправлять в отставку глав муниципальных районов по требованию жителей, сообщает региональное медиа «Пепел.Курск». По информации издания, Хинштейн заявил, что такой подход к их увольнению «попахивает Майданом».

По информации издания «7х7», Хинштейн сделал это заявление на встрече с беженцами из Льговского и Рыльского районов, которая состоялась 1 марта. Врио губернатора объяснил, что не будет отправлять в отставку муниципальных чиновников только из-за недовольства жителей. Он пообещал «дать оценку» работе всех глав муниципалитетов.

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После вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область жители региона неоднократно требовали отправить в отставку глав районов, которые, по их мнению, не справились с организацией эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий и прифронтовых населенных пунктов. В ноябре прошлого года жители Кореневского района потребовали отправить в отставку главу муниципалитета Марину Дегтяреву, под петицией за это решение подписались более двух тысяч человек.

Дегтярева отказалась увольняться даже после публичного требования экс-губернатора Алексея Смирнова, которое он сделал на встрече с жителями области. Она до сих пор занимает свой пост. Также Смирнов призывал подать в отставку главу Суджанского района Александра Богачёва — он написал заявление, а затем отозвал его. В итоге чиновник все же ушел в отставку после «размышлений и разговора с губернатором».

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Как отмечает «7х7», жители эвакуированных районов негативно оценивают подготовку властей к проведению эвакуации — люди были вынуждены выезжать на своих автомобилях, уходить пешком через леса и переплывать реки.

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