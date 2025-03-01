Глава региона назвал требования жителей «попахивающими Майданом»

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отказался отправлять в отставку глав муниципальных районов по требованию жителей, сообщает региональное медиа «Пепел.Курск». По информации издания, Хинштейн заявил, что такой подход к их увольнению «попахивает Майданом».

По информации издания «7х7», Хинштейн сделал это заявление на встрече с беженцами из Льговского и Рыльского районов, которая состоялась 1 марта. Врио губернатора объяснил, что не будет отправлять в отставку муниципальных чиновников только из-за недовольства жителей. Он пообещал «дать оценку» работе всех глав муниципалитетов.

Почему партия войны боится переговоров И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства Политика 5 минут чтения

После вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область жители региона неоднократно требовали отправить в отставку глав районов, которые, по их мнению, не справились с организацией эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий и прифронтовых населенных пунктов. В ноябре прошлого года жители Кореневского района потребовали отправить в отставку главу муниципалитета Марину Дегтяреву, под петицией за это решение подписались более двух тысяч человек.

Дегтярева отказалась увольняться даже после публичного требования экс-губернатора Алексея Смирнова, которое он сделал на встрече с жителями области. Она до сих пор занимает свой пост. Также Смирнов призывал подать в отставку главу Суджанского района Александра Богачёва — он написал заявление, а затем отозвал его. В итоге чиновник все же ушел в отставку после «размышлений и разговора с губернатором».

О чем думают сторонники войны О том, что в России она никому не нужна, как и они сами Политика 5 минут чтения

Как отмечает «7х7», жители эвакуированных районов негативно оценивают подготовку властей к проведению эвакуации — люди были вынуждены выезжать на своих автомобилях, уходить пешком через леса и переплывать реки.