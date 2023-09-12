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Путин назвал Чубайса «Моше Израилевичем» и сказал, что ему «не удалась» работа в Роснано. Чубайс отказался это комментировать

17:35 • 12.09.2023

Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс отказался прокомментировать ТАСС слова Владимира Путина о том, что его деятельность во главе госкорпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась». 

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — ответил Чубайс агентству. 

Выступая на Восточном экономическом форуме Владимир Путин назвал Чубайса «Моше Израилевичем», сказал, что в Роснано образовалась «огромная финансовая дыра», но не привел конкретные цифры. 

При этом Путин отметил, что в отношении Чубайса не заводили уголовные дела и поэтому он не понимает, зачем тот «удрал» из страны. По данным Путина, в Израиле Чубайс якобы «перешел на нелегальное положение». «Нафига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю», — сказал российский президент. 

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