Мужчина избил женщину и полицейских за просьбу убавить громкость видео на телефоне

В кампусе Городского университета Гонконга молодой мужчина напал на женщину, которая попросила его уменьшить громкость телефона. Затем мужчина избил попытавшихся защитить женщину сотрудников университета и приехавших по вызову полицейских, сообщает South China Morning Post.

Полиция сообщила, что мужчине 23 года и его фамилия — Ванг, официально он проходит по делу как подозреваемый. Женщине 39 лет, она заявила правоохранителям, что напавший мужчина украл у нее наличные деньги и некоторые личные вещи.

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Молодой мужчина утром смотрел видео на смартфоне в столовой кампуса, когда его попросили уменьшить громкость звука. Однако мужчина «пришел в ярость» и набросился на сделавшую замечание женщину, пишет South China Morning Post.

Работник столовой попытался вмешаться, но мужчина набросился и на него, повредив нос. На место прибыли три офицера полиции и нашли Ванга в кампусе. Свидетели инцидента рассказали, что молодой мужчина начал драться с ними, повредив одному из офицеров нагрудную камеру. По словам свидетелей, затем нападавший убежал в университетскую библиотеку и там набросился на еще одного человека.

В соцсетях широко разошлось видео, где молодой мужчина дерется в помещениях кампуса с двумя полицейскими, пишет South China Morning Post. По словам журналистов, на записи видно, как нападавший валит одного из офицеров на землю, затем другой офицер пытается распылить в лицо нападавшему перцовый баллончик, однако мужчине удается увернуться от струи.

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Когда полицейские наконец сумели усмирить нападавшего и надеть наручники, его рубашка была разорвана, сообщило издание.

По словам представителей полиции, сейчас Ванг находится под стражей. Его подозревают в нападении, нанесении травм, краже, препятствовании полицейскому при исполнении служебных обязанностей, нападении на полицейского, нанесении ущерба и сопротивлении аресту. Вещи, о пропаже которых сообщила пострадавшая женщина, были найдены у Ванга, заявили журналистам правоохранители.