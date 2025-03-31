Названы рекордные траты россиян на путешествия в марте

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал рекордные суммы, которые россияне потратили на отельные бронирования в марте. Об этом пишут «Известия».

По данным OneTwoTrip, рекордную сумму в марте потратила группа из четырех путешественников, которая отправилась на 10-дневный отдых в пятизвездочной гостинице Дубая, ОАЭ. Такой отдых россиянам обошелся в 2 050 000 рублей.

На втором месте — отпуск двух россиян в Бостоне, США. Российские путешественники провели в пятизвездочном отеле 20 дней и заплатили за это 1 853 000 рублей. Еще 1 830 000 рублей российские туристы потратили в Париже, Франция. Сообщается, что семья из трех человек отдыхала шесть дней в гостинице с пятью звездами.

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Путешественники также потратили рекордные суммы на отпуск внутри России. Так, лидером рейтинга оказался город Екатеринбург. Отмечается, что два туриста провели две недели в пятизвездочной гостинице с завтраками и заплатили за это 432 тысячи рублей.

На втором месте оказался восьмидневный отдых компании из четырех человек в Эсто-Садке. Туристы тоже проводили каникулы в пятизвездочном отеле, заплатив за это 419 тысяч рублей. Немного меньше потратила группа из четырех путешественников, которая отправилась в Москву. Шестидневный отдых в пятизвездочном отеле без питания обошелся туристам в 400 тысяч рублей.

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Ранее стало известно, что временное укрепление рубля в феврале—марте повлияло на снижение стоимости поездок за рубеж и увеличению спроса на путешествия среди россиян. По данным «Яндекс Путешествия», с 5 февраля по 11 марта число бронирований отелей за рубежом увеличилось на 20% по сравнению с предыдущими 36 днями.

В феврале в сервисе OneTwoTrip рассказали, что россияне, желающие отдохнуть за рубежом весной, чаще выбирают Египет, Японию и Турцию.