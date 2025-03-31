EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы рекордные траты россиян на путешествия в марте

2 минуты чтения 12:01

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал рекордные суммы, которые россияне потратили на отельные бронирования в марте. Об этом пишут «Известия». 

По данным OneTwoTrip, рекордную сумму в марте потратила группа из четырех путешественников, которая отправилась на 10-дневный отдых в пятизвездочной гостинице Дубая, ОАЭ. Такой отдых россиянам обошелся в 2 050 000 рублей.

На втором месте — отпуск двух россиян в Бостоне, США. Российские путешественники провели в пятизвездочном отеле 20 дней и заплатили за это 1 853 000 рублей. Еще 1 830 000 рублей российские туристы потратили в Париже, Франция. Сообщается, что семья из трех человек отдыхала шесть дней в гостинице с пятью звездами.

Я переехала в США, и мне не понравилось 
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
Общество8 минут чтения

Путешественники также потратили рекордные суммы на отпуск внутри России. Так, лидером рейтинга оказался город Екатеринбург. Отмечается, что два туриста провели две недели в пятизвездочной гостинице с завтраками и заплатили за это 432 тысячи рублей. 

На втором месте оказался восьмидневный отдых компании из четырех человек в Эсто-Садке. Туристы тоже проводили каникулы в пятизвездочном отеле, заплатив за это 419 тысяч рублей. Немного меньше потратила группа из четырех путешественников, которая отправилась в Москву. Шестидневный отдых в пятизвездочном отеле без питания обошелся туристам в 400 тысяч рублей.

В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет
Мир8 минут чтения

Ранее стало известно, что временное укрепление рубля в феврале—марте повлияло на снижение стоимости поездок за рубеж и увеличению спроса на путешествия среди россиян. По данным «Яндекс Путешествия», с 5 февраля по 11 марта число бронирований отелей за рубежом увеличилось на 20% по сравнению с предыдущими 36 днями.

В феврале в сервисе OneTwoTrip рассказали, что россияне, желающие отдохнуть за рубежом весной, чаще выбирают Египет, Японию и Турцию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в США, и мне не понравилось 
Общество
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
00:01
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Криминал
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Мужчина почти всю жизнь сидит в тюрьме за жестокие убийства. Ему сочувствуют, ведь он убивал только «плохих»
17:07 30 марта
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Мир
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет
00:01 30 марта
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Криминал
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Она морила его голодом и держала взаперти. Пленнику удалось спастись, устроив поджог
17:00 29 марта
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Мир
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Его фотосерия, посвященная протестам в Грузии, возмутила и украинцев, и грузин, и россиян. Но есть и другие победители
00:01 29 марта
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Интернет и мемы
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Disney пыталась угодить всем, но получила скандал за скандалом. Фильм называют «самым проблемным» в истории студии
17:26 28 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования