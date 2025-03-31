Укрепление рубля повысило спрос на туры за рубеж

В России временное укрепление рубля способствовало небольшому снижению стоимости поездок за рубеж и росту спросов на путешествия. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным SberCIB, с начала 2025 года по конец марта рубль укрепился на 16%, благодаря «улучшению геополитической ситуации из-за переговоров России и США и надежд на ослабление санкций». Начавшееся укрепление рубля оживило туристический рынок, отмечает «Коммерсант».

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В период с 5 февраля по 11 марта число бронирований отелей за рубежом выросло на 20% по сравнению с предыдущими 36 днями, посчитали в «Яндекс Путешествиях». В Travelata.ru, в свою очередь, отметили, что число проданных турпакетов за месяц увеличилось на 9%. По данным туроператора Fun & Sun, в феврале объем продаж вырос на 60% год к году, а в марте — на 67%.

«В середине февраля мы увидели рост спроса где-то на 30–40%, и этот уровень устойчиво держится, 19 марта на фоне укрепления рубля к доллару был всплеск»,— утверждает представитель туроператора Ольга Иванова. По ее словам, выгодный курс нередко стимулирует туристов планировать свои будущие поездки за рубеж.

Временное укрепление рубля также привело к небольшому снижению стоимости туров. Согласно данным сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок», в марте средняя цена забронированной ночи за рубежом составила 8,8 тысячи рублей, что на 4% ниже, чем в феврале. На некоторых популярных направлениях цены снизились и в годовом выражении — например, ночь в отеле в Китае подешевела на 17% по сравнению с мартом прошлого года.

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В «Яндекс Путешествиях» говорят, что в период с 5 февраля по 11 марта средняя стоимость купленного перелета в страны дальнего зарубежья снизилась на 6%, до 30,8 тысячи рублей. По данным OneTwoTrip, билет в одну сторону из России в Китай подешевел на 15,8% за год, составив в марте 32 тысячи рублей. В Таиланд стоимость билета снизилась на 10%, до 36 тысяч рублей, а в Турцию — на 8,3%, до 22 тысяч рублей.

В «Слетать.ру» отметили снижение среднего чека на покупку тура в ОАЭ на 32,4%, до 180,6 тысячи рублей в марте.





