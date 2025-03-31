Россиян могут обязать регистрировать домашних животных

Минприроды подготовило пакет законопроектов, с помощью которых правительство планирует изменить правила обращения с домашними и бездомными животными, сообщает РБК со ссылкой на слова заместителя министра Мурада Керимова на встрече с депутатами Госдумы.

Всего министерство подготовило три законопроекта, среди предлагаемых мер — введение обязательной регистрации домашних животных во всех регионах страны. Керимов не уточнил, в какой срок россияне должны будут ставить на учет своих питомцев. Предложение могут разместить на портале нормативно-правовых актов в течение месяца.

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Сейчас региональные власти могут самостоятельно решать, вводить ли такую обязанность для владельцев питомцев. Ранее РБК сообщал, что она уже действует в 19 субъектах, но распространяется не на всех животных. Чаще всего региональные власти требуют регистрировать собак и кошек или только собак. Журналисты не уточнили, будут ли предлагаемые Минприроды требования распространяться на других питомцев.

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Также министерство предложит создать на уровне регионов каналы реагирования на сообщения граждан о нападении животных. Запросы будут одновременно получать МВД, МЧС и один из профильных региональных органов власти по решению губернатора.

Также Минприроды ужесточит требования к заводчикам животных — заниматься этой деятельность можно будет только после прохождения процедуры лицензирования. Желающие разводить животных должны будут вступить в «определенный клуб», который чиновники определи как самоуправляющуюся организацию. Без ее одобрения животное не получится продать.

Ранее депутаты Госдумы предложили свой законопроект, которым предлагается изменить правила обращения с бездомными животными. Он разрешает властям регионов проводить эвтаназию животных после истечения предельного срока пребывания в приюте, его также предложили устанавливать субъектам. Его формулировки вызвали несогласие в Совфеде, россияне вышли на акции протеста в нескольких городах страны. РБК сообщает, что рассмотрение законопроекта должно было состояться 19 марта, но позже его отложили.