EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Россиян могут обязать регистрировать домашних животных

2 минуты чтения 23:24 31 марта

Минприроды подготовило пакет законопроектов, с помощью которых правительство планирует изменить правила обращения с домашними и бездомными животными, сообщает РБК со ссылкой на слова заместителя министра Мурада Керимова на встрече с депутатами Госдумы.

Всего министерство подготовило три законопроекта, среди предлагаемых мер — введение обязательной регистрации домашних животных во всех регионах страны. Керимов не уточнил, в какой срок россияне должны будут ставить на учет своих питомцев. Предложение могут разместить на портале нормативно-правовых актов в течение месяца.

Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
Общество9 минут чтения

Сейчас региональные власти могут самостоятельно решать, вводить ли такую обязанность для владельцев питомцев. Ранее РБК сообщал, что она уже действует в 19 субъектах, но распространяется не на всех животных. Чаще всего региональные власти требуют регистрировать собак и кошек или только собак. Журналисты не уточнили, будут ли предлагаемые Минприроды требования распространяться на других питомцев.

Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Disney пыталась угодить всем, но получила скандал за скандалом. Фильм называют «самым проблемным» в истории студии
Интернет и мемы14 минут чтения

Также министерство предложит создать на уровне регионов каналы реагирования на сообщения граждан о нападении животных. Запросы будут одновременно получать МВД, МЧС и один из профильных региональных органов власти по решению губернатора.

Также Минприроды ужесточит требования к заводчикам животных — заниматься этой деятельность можно будет только после прохождения процедуры лицензирования. Желающие разводить животных должны будут вступить в «определенный клуб», который чиновники определи как самоуправляющуюся организацию. Без ее одобрения животное не получится продать.

Ранее депутаты Госдумы предложили свой законопроект, которым предлагается изменить правила обращения с бездомными животными. Он разрешает властям регионов проводить эвтаназию животных после истечения предельного срока пребывания в приюте, его также предложили устанавливать субъектам. Его формулировки вызвали несогласие в Совфеде, россияне вышли на акции протеста в нескольких городах страны. РБК сообщает, что рассмотрение законопроекта должно было состояться 19 марта, но позже его отложили.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Мир
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
00:01
Я переехала в США, и мне не понравилось 
Общество
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
00:01 31 марта
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Криминал
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Мужчина почти всю жизнь сидит в тюрьме за жестокие убийства. Ему сочувствуют, ведь он убивал только «плохих»
17:07 30 марта
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Мир
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет
00:01 30 марта
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Криминал
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Она морила его голодом и держала взаперти. Пленнику удалось спастись, устроив поджог
17:00 29 марта
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Мир
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Его фотосерия, посвященная протестам в Грузии, возмутила и украинцев, и грузин, и россиян. Но есть и другие победители
00:01 29 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования