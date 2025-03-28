Россиянка нашла тонны спрятанных в заброшенной шахте советских денег

Россиянка Лина Резник нашла в районе заброшенных ракетных шахт во Владимирской области тонны советских денег. Об этом девушка рассказала в своем блоге «Заброшки и путешествия» во «Вконтакте».

По словам Резник, в лесах региона расположены заброшенные ракетные шахты, где в советское время находились межконтинентальные баллистические ракеты. После распада Союза и подписания договора о сокращении ядерных сил оружие вывезли, а шахты законсервировали, рассказывает она.

«Со временем некогда секретные военные объекты превратились в болота, которые никогда бы не привлекли наше внимание, если бы ни один интересный факт. В них хранятся миллиарды советских денег!» — пишет Резник.

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После распада Союза, власти столкнулись с необходимостью утилизации огромного количества советских денег, так как в России стали печатать новые купюры. Сжечь их было невозможно из-за большого содержания ядовитых веществ в типографской краске, поэтому власти решили захоронить банкноты в закрытых ракетных шахтах по всей России.

«Большинство шахт так и остались затопленными и закрытыми, но не под Владимиром. Здесь денег было захоронено настолько много, что часть из них осталась на поверхности. Мешки, в которых хранились купюры истлели и теперь болотистая местность вокруг шахты превратилась в денежную свалку», — говорится в публикации Резник.

По ее словам, сейчас земля вокруг шахт усеяна «миллионами цветных бумажек», не представляющими никакой ценности. Координаты, указанные в публикации Резник, соответствуют месту недалеко от села Железово во Владимирской области.

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